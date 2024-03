Madagascar: Évaluation de l'AGOA - Une délégation du Congrès américain rencontre Andry Rajoelina

Madagascar est en bonne voie pour être de nouveau éligible au programme AGOA. Jeudi dernier, une délégation de la Commission des Voies et Moyens du Congrès des États-Unis, dirigée par le Président de ladite Commission, Jason Smith, a été reçue au Palais d'État d'Iavoloha par le président Andry Rajoelina.

Une occasion pour l'Exécutif de présenter les progrès réalisés dans le cadre de la Loi sur la Croissance et les Opportunités Économiques en Afrique (AGOA). Actuellement, les États-Unis procèdent à l'examen annuel de l'AGOA pour établir, par la suite, la liste des pays qui pourront bénéficier d'un accès commercial préférentiel au marché américain. Cette rencontre avait ainsi permis d'évaluer le dossier Madagascar.

À noter que la Grande Île est déjà éligible aux avantages de l'AGOA pour l'année civile 2024. D'après les explications, en 2021-2022, Madagascar figurait dans le top 5 des pays exportateurs sur 39 bénéficiaires représentant 81,7 % du part du marché des importations américaines, notamment dans le domaine du textile. Le pays a élaboré une stratégie nationale AGOA pour la période 2022-2025 afin de promouvoir la diversification des exportations des secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement malgache.

Sont concernés les domaines du textile et l'habillement, l'agroalimentaire, les huiles essentielles, la décoration d'intérieur et les accessoires de mode. Pour la Grande île, les produits textiles représentent 49,3 % des exportations vers les États-Unis, la vanille (20,7 %) et des minerais tels que le titane (10 %). La poursuite de la coopération dans le programme AGOA contribuera à soutenir l'industrialisation. Durant cette rencontre avec la délégation du Congrès américain, le président Andry Rajoelina a évoqué les mesures prises pour accélérer le processus d'industrialisation du pays en mettant en exergue l'adoption de nombreuses réformes juridiques telles que la loi sur les investissements et le nouveau code minier.

De son côté, le chef de délégation, Jason Smith a déclaré que " Le programme AGOA a été le fondement des liens économiques entre les États-Unis et Madagascar depuis sa création, mais il faut faire plus pour stimuler les relations commerciales et l'investissement ". Il n'a pas manqué d'exprimer la satisfaction de son gouvernement pour la collaboration avec le gouvernement malgache sur le processus de renouvellement de l'AGOA.