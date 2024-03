Madagascar: Andry Rajoelina appelle à la solidarité nationale

Dégâts cycloniques à Ambilobe. Le président de la République a annulé son déplacement prévu à Moramanga pour apporter des aides à la population de l'Ankarabe.

Le président Andry Rajoelina vient aux chevets des sinistrés du cyclone Gamane. Il a fait le déplacement dans le District d'Ambilobe hier pour constater de visu les dégâts laissés par les inondations, mais aussi et surtout pour aller aux contacts de la population afin d'apporter des solutions immédiates. Il a tout de suite ratissé tous les quartiers dudit District et a vu lui-même des familles encore prises en otage par les eaux.

Accompagné de la Vice-présidente de l'Assemblée nationale Jocelyne Maxime, du ministre de l'Intérieur Tokely Justin, de la ministre de la Population et de la Solidarité Haingo Elisette Fomendraza, ainsi que du ministre de la Santé publique Zely Arivelo Randriamanantany, le numéro Un d'Iavoloha a effectué la visite, notamment au niveau du quartier de Tsaratanana I, à l'aide d'une vedette rapide. À noter que le Premier ministre Christian Ntsay, quant à lui, était déjà sur place depuis la veille.

42 913 sinistrés

13 districts à savoir Ambilobe, Sambava, Vohémar, Antalaha, Maroantsetra, Toamasina I, Fort Dauphin, Andapa, Mananara Nord, Toamasina II, Midongy Atsimo, Vavatenina et Antsiranana II, sont les plus touchés. Mais Gamane à particulièrement fait des ravages dans le Nord, surtout à Ambilobe. 42 913 sinistrés, 8 958 maisons d'habitation inondées, 2 013 maisons détruites sont recensées au niveau de ce district. L'on compte également 3 748 sinistrés regroupés dans 6 sites d'hébergement dont 524 au bloc administratif, 1 518 dans le CEG Aride Célestin, 625 à l'EPP Tsaratanana, 523 à l'EPP Sengaloka, 308 à l'EPP Laidama et 250 à l'Ecole adventiste.

Les nourritures et les soins médicaux sont gratuits pour ceux accueillis dans les sites d'hébergement. Outre les pertes en vies humaines et la destruction des infrastructures, ce cyclone a aussi détruit 1 600 hectares de rizières et de champs agricoles. Parmi les grandes infrastructures ravagées figure aussi le Pont Mahavavy. Depuis 3 jours, les réseaux téléphoniques, la connexion Internet et l'électricité sont coupés dans tout le District d'Ambilobe. Les responsables ont reçu l'ordre de tout mettre en oeuvre pour réparer dans les plus brefs délais le Pont Mahavavy. Un pont Bailey sera installé provisoirement sur le site pour permettre la reprise de la circulation. Par ailleurs, une équipe de la JIRAMA centrale est déjà sur place aussi pour régler le problème de l'électricité.

Inflation. Les inondations et le Pont Mahavavy coupé ont provoqué une inflation grandissante à Ambilobe. Le kapoaka de riz s'achète désormais à 15 000 ariary. Le président Andry Rajoelina a donné une instruction aux autorités responsables pour organiser immédiatement la vente de » Vary mora » à 600 ariary le kapoaka. Mais le président n'est pas venu les mains vides. Il a distribué du riz et des vivres au profit de toutes les victimes et les sinistrés. 2 camions transportant du riz ont notamment été dépêchés à Ambilobe. Durant cette descente, le chef de l'Etat a lancé un appel à la solidarité nationale à l'endroit de tous les Malgaches.