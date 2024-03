Madagascar: 49e RNS 2024 - Que la fête commence à Vichy

Une fois de plus, la communauté malgache d'Europe se retrouve à Vichy pendant trois jours, les 30, 31 mars et 1er avril à l'occasion de la Rencontre Nationale Sportive (RNS) 2024. Des tournois sportifs, des activités et échanges culturels, des spectacles sont au programme.

Événement unique, la RNS est le rendez-vous incontournable depuis 49 ans de tous ceux qui veulent s'immerger dans la culture malgache le temps d'un week-end, en déambulant à travers les étals du grand village de Madagascar, en participant aux activités culturelles, en appréciant les nombreux concerts et spectacles, en savourant de délicieux plats typiques, et surtout en participant ou en supportant passionnément son équipe favorite pendant les tournois sportifs, la colonne vertébrale de l'évènement.

Le coup d'envoi de la 49e édition de la Rencontre Nationale Sportive sera donné ce matin au Palais des Sports du parc omnisports de Vichy. Tout est fin prêt, les organisateurs et les participants sont au taquet. C'est la 9e édition de ces retrouvailles organisées à Vichy, où des Malgaches de la diaspora des quatre coins de l'hexagone, d'autres pays européens, et ceux venus spécialement de Madagascar, se retrouveront au Village de Madagascar. Plus de 7000 visiteurs et sportifs sont attendus.

12 sports

L'objectif premier de la RNS est de développer les talents sportifs des jeunes en leur permettant de s'épanouir par le sport, tout en favorisant l'intégration sociale. Plusieurs disciplines collectives et individuelles entre autres le football, le football à 7, le basket-ball 5x5, le basket 3x3, le volley-ball, le tennis, le tennis de table, la pétanque, la natation, le golf, le judo et les arts martiaux sont au programme. Pour les jeunes, ce sera du football et du basket-ball. Et la particularité de la 49e édition, c'est qu'il y aura du nouveau avec le tennis-ballon en 3x3 pour défier les anciens joueurs des Barea, entre autres, Faneva Ima, Dimitri Caloin et Voavy Paulin.

%

L'ancien capitaine des Barea, Faneva Ima, s'occupera des sections jeunes de 7 à 11 ans avec des jeux, des activités ludiques et des surprises, ainsi que des partages d'expériences au programme. Comme lors des précédentes éditions, d'anciens et actuels membres des équipes nationales, à l'image de Faneva, Paulin, Dimitri pour le football, Fetra Ratsimiziva pour le judo, Lucas pour le tennis, et Kevin Gilbert pour le basket-ball seront présents. La RNS est une institution et en 49 ans, elle a vécu et survécu. Quoi de mieux que le sport pour rassembler dans la fraternité ? Que les hostilités commencent et que la fête soit belle.