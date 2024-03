Madagascar: Saïd Kananaky - Le Commissaire s'est éteint

C'est un grand homme qui s'en est allé. Homme exceptionnel, passionné de tout ce qui entoure et représente le protocole, l'ancien Commissaire Divisionnaire de Police Saïd Kananaky a tiré sa révérence.

Sa famille a annoncé, hier, son décès survenu à l'hôpital militaire Soavinandriana. C'était avec consternation que ceux qui l'avaient connu et fortement apprécié, ont appris sa disparition.

Francophile dans l'âme, tout en tenant fortement à ses racines, extrêmement cultivé et très humain, le commissaire Saïd Kananaky était un homme passionné dans tout ce qu'il faisait. Le protocole était son dada. Le savoir-vivre, l'étiquette dans les mondanités et dans le milieu des affaires, n'avaient pas de secrets pour lui, et il n'hésitait pas à les partager autour de lui.

Cet ancien chargé du protocole au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Sécurité Publique, enseignait l'objet de sa passion à l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM) et à l'Institut National de Formation Administrative (INFA), ainsi qu'à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG), entre autres. En dépit de son âge avancé, il n'a jamais été complètement « à la retraite », bien au contraire. Il continuait, avec un réel dévouement, à enseigner à tous ceux qui avaient besoin de ses lumières. Les membres de l'Association des Femmes Journalistes de Madagascar (AFJM) ont également bénéficié, dernièrement, de sa forte expertise.

Ses funérailles auront probablement lieu demain. MIDI Madagasikara présente toutes ses condoléances à toute sa famille.