Madagascar: Course contre le viol sur mineurs - Les inscriptions prolongées de deux semaines

L'évènement Run and Bike, un mouvement Stop au viol, avance à grands pas. Comme beaucoup de personnes souhaitent encore participer à la course de ce dimanche 21 avril, l'association TAO a décidé de prolonger les inscriptions jusqu'au 13 avril.

De nombreux coureurs sont attendus à Ambohibe pour cette bonne cause, que ce soit sur la course à pied ou à vélo. Lors de la réunion d'hier, les organisateurs qui sont majoritairement des femmes lancent encore un appel aux bénévoles pour ceux qui veulent rejoindre l'équipe. Pour rappel, plusieurs épreuves sont au menu. D'abord, la marche de 2 km nommée « marche stop aux viols ».

La distance de 10 et 20 km est ouverte à tous les participants âgés de moins de 6 ans et plus. Fidèle à ce rendez-vous, Dovataire Alexandre, un élève de la classe de 1ère au Lycée Français de Tananarive, y sera présent pour cette quatrième édition en tant que participant. « Je vais plaider ma participation au Run and Bike. J'ai déjà participé l'an dernier en tant que bénévole. Lors de cet événement, tout m'a plu. L'ambiance en elle-même avec les coureurs et les organisateurs était excellente. Mais surtout, la cause en elle-même pour réprimer le viol et tous les violeurs, car malheureusement, les nombres de cas augmentent partout. Cette cause me tient profondément à coeur. Elle nous montre à quel point notre monde est abject et qu'il faut se défendre », a-t-il fait savoir. Les lieux des inscriptions sont entre autres à Ilay Fody Androhibe, à l'ORTANA Antaninarenina, à l'Edukely Ampahibe, au MBIKE Ambatobe et à l'Alliance Française Andavamamba.