Madagascar: Judo - Championnat national - Esca et Assm au coude à coude

Le Championnat de Madagascar 2024 qui s'est déroulé les 27 et 28 mars a rendu son verdict. Le club d'Esca et l'Assm se disputent la tête du classement.

Le Gymnase Couvert d'Ankorondrano a vibré au rythme des combats acharnés lors du Championnat de Madagascar 2024. Alors que les meilleurs judokas se sont illustrés, les jeunes talents ont également tenté de faire leur marque dans cette compétition intense. Au classement général, le Judo Club Esca a brillé en remportant un total de 12 médailles d'or, 11 d'argent et 10 de bronze.

Cependant, l'Assm Judo n'a pas démérité, se positionnant juste derrière Esca avec 11 médailles d'or, 11 d'argent et 10 de bronze. Le LPT s'est également distingué en se hissant sur la troisième marche du podium avec 5 médailles d'or, 4 d'argent et 7 de bronze. Cette compétition nationale a été le théâtre de l'affrontement de 419 judokas venant de 9 ligues régionales, offrant ainsi un spectacle de haut niveau.

En marge des compétitions, une cérémonie de promotion de grade a eu lieu, mettant en lumière le talent et le dévouement de certains judokas. Cinq d'entre eux ont été promus, dont Andriamiharivolamena Zavamanitra (1er dan), Rabemiarana Ramanetaka Mahatoky (2e dan), Rakotonindrina Olivier Pascal (2e dan), Rasoloson Andriniaina Randy (3e dan) et Rasamoelina Joharinavalona (3e dan).

En outre, la mise en place officielle de la Commission Nationale Vétéran a été annoncée, renforçant ainsi la structure de la Direction Technique Nationale. Dirigée collégialement par Me Mamy Dongoza Rasolondraibe, Me Luc Rasoanaivo Razafy et Me Naina Vestalys, cette commission aura pour mission de développer et d'animer les activités de la catégorie Vétérans, notamment à travers des compétitions, des stages, des entraînements collectifs et des retrouvailles.