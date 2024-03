Tunisie: Expatriés - La dernière ligne droite pour Mehdi Nafti

En croisant Amorebieta, le technicien d'Alcorcon peut faire un grand pas vers le maintien si la victoire est au bout.

A 45 ans, l'ex-international tunisien Mehdi Nafti, reconverti en technicien, peut se targuer d'être déjà un vieux routier du football espagnol. Déjà passé par les bancs de Marbella, Mérida, Badajoz, Lugo, Leganés et Levante, l'ex-pivot du team Tunisie a aussi exercé au WAC avant de retrouver à nouveau l'Espagne par le biais d'Alcorcón en Liga 2, là où il s'active à sauver la peau des «Potiers», classé 18e sur 22, à quatre unités de la lanterne rouge, le FC Andorra.

Ce faisant, en fin connaisseur du sport roi espagnol, Nafti, qui a déjà porté les casaques du Racing de Santander, Valladolid, la Real Murcie et Cadix CF, s'efforce de tenir le pari. Maintenant, jusque-là, il y a de bonnes raisons d'espérer, surtout après la dernière victoire contre le Real Oviedo (1-0), succès à confirmer demain en croisant Amorebieta, club qui joue aussi le maintien et qui compte trois points de moins qu'Alcorcon. Le coup est jouable et l'équipe de Nafti peut prendre davantage de hauteur sil elle vient donc à bout de l'un de ses concurrents directs pour le maintien.

Laïdouni à vive allure

Depuis sa première cape en 2021, Aïssa Laïdouni n'a quasiment raté aucun match de l'équipe de Tunisie. La sentinelle tunisienne se distingue donc par sa régularité et sa rigueur, enchaînant quelque 45 rencontres consécutives sans coupure. Buteur à deux reprises avec l'équipe flanquée de l'Etoile et du Croissant, ce longiligne gaillard de 27 ans a même franchi un cap récemment avec le capitanat. Et en club aussi, le régulateur de l'Eintracht Francfort tire son épingle du jeu avec 26 matchs joués et quatre assists.

%

Lens et Franck Haise toujours sur Cherni

Franck Haise, coach des «Sang et Or», est toujours sur les traces du latéral gauche de Laval, Amin Cherni. Ainsi, à 22 ans, le joueur cadre du Stade Lavallois, club de Ligue 2, est dans les pensées de plusieurs clubs de l'élite française, mais c'est le Racing Club de Lens qui devrait revenir à la charge avec une offre de 3 millions d'euros pour signer le joueur. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Cherni obtiendra cependant son bon de sortie en cas d'offre intéressante, selon les dires même du président de Laval.

Du lourd sur Ismaël Gharbi

Décidément, Ismail Gharbi pourra être l'une des attractions du marché estival. Prêté sans option d'achat au Stade Lausanne Ouchy en été, le stratège de 20 ans a disputé 22 matchs, marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives. Il n'en fallait pas plus pour que du lourd soit à «ses trousses» si jamais le PSG décide de s'en séparer.

Ainsi, Villareal, Brignton, le PSV mais aussi le Benfica et Arsenal attendent le bon moment pour formuler une offre aux Parisiens qui trancheront après en avoir discuté avec le joueur.