Tunisie: Ligue des champions - Quart de finale aller - EST-ASEC Mimosas (Ce soir à 22h00) - L'Espérance de tous les espoirs !

La qualification aux demi-finales de la Ligue des champions se jouera essentiellement ce soir pour les "Sang et Or". A domicile et portés à bout de bras par 25 000 supporters, les hommes de Miguel Cardoso auront tout le soutien nécessaire pour remporter la victoire. D'ailleurs, il vaut mieux en découdre dès ce soir, au risque de se compliquer la tâche au match retour à Abidjan.

D'autant que l'ASEC Mimosas s'est montré particulièrement difficile à manier à domicile lors des tours précédents de la compétition. L'ASEC Mimosas a éliminé Coton Sport au premier tour préliminaire en s'imposant au match retour (2-0) après avoir fait match nul vierge à l'aller. Au 2e tour préliminaire, l'ASEC a également éliminé son adversaire, Ahly Benghazi, en remportant le match retour (2-1) et toujours avec un nul vierge à l'aller. En phase de groupes, le Wydad Casablanca a fait les frais de la coriacité des Ivoiriens à domicile en allant perdre à Abidjan sur le score (0-1).

Au vu du parcours de l'ASEC lors des tours précédents et les résultats obtenus à domicile, un seul mot d'ordre ce soir pour Miguel Cardoso et ses hommes : la victoire et rien que la victoire.

Ailier gauche : un poste pour trois !

Bien qu'il ait tout fait pour cacher son jeu en imposant le huis clos tout au long de la semaine, Miguel Cardoso ne devra pas apporter de notables changements à son onze de départ. Côté défense, on reconduira les mêmes. Fidèle au poste, Memmiche gardera les bois. Le duo Tougai-Meriah sera aligné dans l'axe central. Ben Hmida évoluera comme arrière gauche. En ce qui concerne le poste d'arrière droit, Raed Bouchniba, qui a raté la dernière sortie amicale contre l'AS Ariana, est complètement rétabli de sa blessure et sera titularisé ce soir, à moins qu'il y ait de changement de dernière minute. Dans ce cas de figure, Mohamed Ben Ali prendra la relève.

A l'entrejeu, on retrouvera Tka, Aholou, El Ayeb, le trio qui donne l'équilibre et la densité nécessaires au bloc de l'équipe. Sasse, quant à lui, évoluera comme ailier droit avec une certaine liberté de manoeuvre pour rentrer dans l'axe. Pour le poste d'ailier gauche, trois joueurs sont en ballottage : Bukia, Ghacha et Bouguerra (qui a normalement plus de chances). Enfin, Rodrigues sera aligné en pointe, sachant que Ben Hammouda est opérationnel, mais l'entraîneur pense le ménager pour le quart de finale retour. Il pourrait donc l'aligner en cours de jeu. Ceci dit, quels que soient les noms des joueurs qui fouleront la pelouse de l'Olympique de Radès, ce soir, les titulaires comme ceux qui seront alignés en cours de jeu, il ne faut pas qu'ils ratent leur mission et devront prendre option avant le déplacement à Abidjan.