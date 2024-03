Togo: « DS Tech Pro », la nouvelle solution qui facilite la mobilité urbaine

Présente dans le paysage de la livraison au Togo depuis Juillet 2022, la société DS Tech (Delivery Service Technologies), vient ajouter depuis vendredi une nouvelle corde à son arc. Celle des locations de voiture. Pour ce faire, elle a lancé au cours d'une cérémonie, son application, DS Tech Pro.

D'après les explications du premier responsable de cette société, Magloire Atana Samon, il s'agit d'une application qui doit servir à la « réservation en ligne, de télé-taxi, de fourniture de prestation de services, de l'intermédiation, de livraison de colis et de courriers, la représentation commerciale, l'import et l'export de marchandises ».

Et déjà l'application se réclament plus de 3180 téléchargement sur Google playstore et App store.

Cette conférence de presse qui met encore plus en lumière DS Tech et ses différentes activités a été l'occasion rêvée par le PDG d'apporter des précisions utiles. « Nous étions ployés dans une incertitude totale au tout début de nos activités, mais on a très vite trouvé la verve sur le marché de la livraison. Notre jeune équipe a fait preuve de patience et de finesse dans ses stratégies commerciales », a-t-il indiqué avant de poursuivre, « la société a connu une première application qui n'était pas à la hauteur des attentes. Après près de six (06) mois, la Direction générale a décidé de passer à autre chose ». Et cette autre chose, c'est bien une nouvelle application. La société « a fait développer une nouvelle application aux appelations d'origine bien soignée (DSTech Pro). Pour précision utile, les 3180 téléchargements sont le fruit de la nouvelle application », a confirmé Atana Samon.

Pour mieux connaitre cette application, une démonstration a été faite aux hommes de médias. On pouvait donc constater que c'est une application qui compte « plusieurs plateformes d'achat et vente, notamment les options : Colis, Restaurant, Télé-taxi et Top COSMETICS qui sont déjà opérationnelles et les options Market Place, Pharmacie et Super Market qui le seront bientôt ».

Si les responsables de DS Tech mettent en avant le prix concurrentiel au kilomètre de leurs voitures (des SUV américaines) de location (télé-taxi), ils tablent sur la célérité, la sécurité, l'assurance et l'élégance à bord, pour conquérir plus de Togolais et aller au-delà de la région maritime où ils sont bien en action déjà.

Un petit tour et un téléchargement de l'application DSTech Pro, ne serait que de bonne guerre pour booster les initiatives de cette jeunesse qui ose au Togo.