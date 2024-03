Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Mars 2024

Côte d’Ivoire : Apres la présidentielle au Sénégal - Les « vœux de réussite » d’Alassane Ouattara à Bassirou Diomaye Faye

Vives félicitations, vœux de réussite, poursuite des excellentes relations d'amitié et de fraternité. C'est en ces termes que le Président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé au lendemain de la reconnaissance par tous acteurs politiques du Sénégal de l'élection à la présidence de la République de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a, dans un twitte, exprimé ses « vœux de réussite » au Président élu et saluer l’attachement du Sénégal à la démocratie. Pour ce qui est des excellentes relations de son pays avec le Sénégal, il a indiqué les poursuivre avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye.« J’adresse mes vives félicitations et mes vœux de réussite au Président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye (...) Je me réjouis de poursuivre avec lui, les excellentes relations d’amitié et de fraternité entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal (...) Je félicite également le peuple frère du Sénégal qui vient une nouvelle fois de démontrer son attachement à la démocratie », peut-on lire dans un post du Chef de l’exécutif ivoirien sur compte twitter (X). (Source : Fratmat.info)

%

Niger : Les collectivités territoriales- Interdites de toute dépense autre que le paiement de salaire

Par message radio émis le 28 mars 2024, le ministre de l’intérieur, de la sécurité publique et de l’administration du territoire ordonne aux collectivités territoriales de « surseoir à toutes dépenses » qui engagent leurs entités à « l’exception du paiement de salaire ».Le ministre attire aussi l’attention des maires que « tout acte contraire à cette instruction expose l’auteur ainsi que les co-auteurs et complices à la rigueur de la loi ».Par cette décision, les maires sont donc prévenus qu’ils ne peuvent, sous peine de sanction, ni vendre des parcelles, encore moins contracter des dettes au nom de leurs entités. « Ils ne peuvent aussi engager la responsabilité de leur entité municipale dans un partenariat qui aura des implications financières », explique Mr Salao Makeri, Expert en décentralisation. Cette instruction voudrait dire aussi aux responsables des collectivités territoriales qu’ils n’ont aucun pouvoir pour « engager une quelconque dépense », précise Mr Yahaya Badamassi, acteur de la société civile à Zinder. (Source : aniamey.com)

Rca : Une revue annuelle Pnud-Rca - Elle vise une objection du passage de l’urgence au développement d’ici 2027

Le Programme des Nations-Unies pour le Développement (Pnud) s’engage auprès du gouvernement centrafricain pour la concrétisation des priorités, dont la transformation structurelle et la participation citoyenne, le Relèvement, la stabilisation et la consolidation de la paix, l’environnement, l’énergie et les changements climatiques. Une revue annuelle du programme de Coopération entre la Rca et le Pnud a eu lieu à Bangui et définit les grandes priorités nationales. L’objectif de cette revue annuelle est de passer de l’urgence au développement durable. Un atelier y relatif est organisé le mercredi 27 mars à Bangui, afin de passer en revue les projets réalisés et décider en commun accord sur les perspectives. Le Représentant-Pays du Pnud, Jean Luc Stalon, a rappelé les objectifs de cette revue annuelle de programme en soulignant l’importance de la présentation du bilan de la mise en œuvre des interventions réalisées en 2023, pour ouvrir un cadre d’échange sur les priorités de 2024 reflétées à travers le plan de travail annuel de l’année en cours. (Source : abangui.com)

Sénégal : Conseil constitutionnel - Bassirou Diomaye Faye proclamé président élu avec 54,28% des voix

L'opposant sénégalais Bassirou Diomaye Faye a largement remporté au premier tour la présidentielle du 24 mars avec 54,28% des voix, loin devant le candidat du pouvoir Amadou Ba (35,79%), selon les résultats définitifs proclamés vendredi par le Conseil constitutionnel. L'opposant antisystème "Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu Président de la République du Sénégal", indique un arrêt du Conseil consulté vendredi par l'AFP et confirmant les chiffres provisoires annoncés mercredi par la Commission nationale de recensement des votes, relevant de la justice.Le Conseil "n'a été saisi d'aucune contestation" de la part des 19 candidats dont le troisième, Aliou Mamadou Dia, recueille 2,8% des suffrages. M. Faye prêtera serment mardi en fin de matinée dans la ville nouvelle de Diamniadio, a indiqué la présidence. La passation de pouvoir avec son prédécesseur Macky Sall est ensuite prévue au Palais présidentiel à Dakar. (Source : adakar.com)

Togo : Coopération Luxembourg-Togo- Signature d’une lettre d’entente pour une coopération approfondie

Xavier Bettel, vice-Premier ministre luxembourgeois et ministre des Affaires étrangères, a effectué une visite à Lomé, au Togo, marquant ainsi une étape clé dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Lors de sa rencontre avec plusieurs hauts représentants du gouvernement togolais, dont Victoire Tomégah-Dogbé, cheffe du gouvernement, et Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, les discussions ont porté sur l'établissement d'un partenariat de coopération élargi et approfondi. L'un des moments forts de cette visite a été la signature d'une lettre d'entente, jetant ainsi les bases d'une coopération future dans divers domaines de développement. Cette initiative témoigne de l'engagement des deux pays à approfondir leur partenariat, en se concentrant sur des priorités de développement mutuelles. (Source : alome.com)

Afrique du sud : Prochaines élections- L’ex-président Jacob Zuma exclu des prochaines élections

En Afrique du sud, l’ancien président Jacob Zuma a été exclu des prochaines élections législatives prévues dans 2 mois, selon une annonce faite ce jeudi par la commission électorale indépendante. Jacob Zuma était en tête de liste d’un tout nouveau parti -Umkhonto we Sizwe, également appelé MK.« Au sujet de Jacob Zuma, nous avons reçu une objection qui a été retenue », a simplement déclaré le président de la commission électorale. La commission a rappelé que selon la Constitution, une personne reconnue coupable et condamné à plus de 12 mois d'emprisonnement ne peut se présenter. C'est le cas de Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison il y a 3 ans pour outrage à la justice après avoir refusé de comparaître devant une commission anticorruption. Il n'avait purgé que 2 mois avant d'être libéré pour raison médicale. ( Source : Rfi)

Gabon : Affaires sociales- La Caisse des Pensions fixe son budget à plus de 157 milliards Fcfa pour 2024

Le président du Conseil d’administration de la Caisse des Pensions et Prestations Familiales (CPPF) des agents de l’Etat, Jean Blaise Nguema Mba, a présidé la première session ordinaire du Conseil d’administration de l’année 2023. Lors de cette réunion, le budget de l’année 2024 a été fixé à plus de 157 milliards Fcfa. Ce budget, détaillé par le président du conseil d’administration, comprend 147,4 milliards de FCFA pour les prestations familiales, les pensions vieillesses et d’invalidités, ainsi que les charges y relatives. Les 9,6 milliards restants sont alloués au budget d’administration, notamment pour l’achèvement des services de proximité de la caisse avec l’ouverture des délégations régionales (Franceville et Mouila) et la modernisation du système d’information (SI) devenu obsolète. Le Conseil d’administration a également fait un rapport du paiement des rappels des pensions et de la première échéance mensuelle des pensions arrimées et revalorisées, intervenus respectivement le 26 et le 29 février 2024, suite à l’engagement du président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a permis de payer un montant global de 35 milliards de Fcfa. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Covid 19 - Le gouvernement veut tirer des leçons du plan de riposte

Dans le cadre de la coalition mondiale d’évaluation de l’impact de la Covid-19, la commission nationale d’évaluation a organisé vendredi un atelier d’évaluation du plan national de lutte contre la pandémie de Covid-19 afin de tirer des enseignements pour faire face à de prochaines crises.« L’intérêt de cette évaluation est de tirer tous les enseignements en termes d’efficacité, de propositions qui ont été faites mais également en termes de méthodes utilisées qui pourraient garantir, pour les crises futures, une meilleure gestion », a indiqué le premier vice-président de la commission nationale d’évaluation, Larba Issa Kobyagda, lors de la cérémonie de lancement de l’évaluation du plan national de lutte contre la Covid-19 à Ouagadougou. M. Kobyagda a souligné que cette évaluation est indépendante et est menée par le bureau d’études national Nazan, qui a pour mission d’analyser la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience et la viabilité de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour répondre à la pandémie de Covid-19.