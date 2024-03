Congo-Brazzaville: Distinction - Ludovic Itoua reçoit le prix de bonnes pratiques fiscales 2023

Le directeur général des impôts et des domaines, Ludovic Itoua, a reçu le 28 mars à Brazzaville le prix sous-régional de bonnes pratiques fiscales 2023, décerné par International committee of Excellence (ICE).

La cérémonie s'est déroulée au mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza en présence de plusieurs invités dont le secrétaire général du Conseil national de sécurité, conseiller spécial du président de la République, Jean Dominique Okemba.

Instituée en 2020, cette distinction reconnaît et encourage le partage des valeurs et des bonnes pratiques professionnelles au sein des administrations fiscales et salue l'innovation et la démarche d'excellence. Selon le président de l'ICE, Yves Alain Fofié, le choix du lauréat s'est fait selon une démarche rigoureuse et objective dans le strict respect des critères prédéfinis. Il s'agit, entre autres, de compétence professionnelle et personnelle, du sens élevé de collaboration et, surtout, de la forte capacité d'écoute, de la proximité avec le contribuable, de l'intégrité professionnelle. A cela s'ajoutent les multiples initiatives en faveur de la simplification des procédures dans les différentes prestations de la direction générale des impôts et des domaines ainsi que les actions en faveur de la sécurisation des recettes fiscales.

Selon Yves Alain Fofié, depuis la prise de fonctions de Ludovic Itoua à la tête de la direction générale des impôts, des mutations significatives sur le plan quantitatif et qualitatif sont perceptibles. Son parcours professionnel est, a-t-il dit, un vrai témoignage de détermination, d'engagement et de persévérance. « Les obstacles jusqu'ici rencontrés dans votre parcours n'ont pas du tout entravé vos ambitions. Au contraire, ces expériences vous ont renforcé et motivé à persévérer et à rechercher davantage l'excellence et l'intérêt général.

La taille et la crédibilité des entreprises et partenaires qui font jusqu'ici confiance à la direction des impôts et domaines renseignent à suffisance sur votre approche managériale innovante d'une part et d'autre part sur la compétence et le dynamisme de l'équipe qui se dévoue au quotidien à vos côtés pour l'atteinte de vos objectifs », a-t-il ajouté, encourageant le récipiendaire à poursuivre sans complaisance toutes les initiatives entreprises pour asseoir et renforcer la déontologie professionnelle et la lutte contre les déviances professionnelles au sein de l'administration fiscale.

Une moisson supérieure aux prévisions de 2023

Le directeur général des impôts et des domaines a, de son côté, exprimé sa reconnaissance à l'endroit du jury qui a porté son choix sur sa modeste personne et, au-delà, à toute l'administration fiscale congolaise. « Ce prix, à n'en point douter, vient booster mon travail au quotidien à la tête de l'administration fiscale congolaise. Cette distinction honorifique rehausse, par ailleurs, l'image de marque des fiscalistes que nous sommes », s'est réjoui Ludovic Itoua, rendant un vibrant hommage au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour l'avoir nommé à la tête de cette structure stratégique qui est la mère nourricière du budget de l'Etat.

Pour lui, cette distinction est le fruit de leur engagement à tous les niveaux de la chaîne administrative. C'est ainsi qu'il a annoncé officiellement que 2023 a été pour les impôts une année de succès. « En effet, les efforts des uns et des autres ont produit les fruits, en témoignent les résultats en matière de mobilisation des recettes. Nous avons dépassé les prévisions que la tutelle nous a assignées. Ce qui est un défi continuel pour nous et nous avons l'obligation chacun en ce qui le concerne de continuer à remplir son office là où il détient sa parcelle d'autorité avec toute la détermination et l'énergie nécessaire, car notre hiérarchie attend beaucoup de nous quant à la mise en musique des nouvelles réformes telles le nouvel organigramme, le plan stratégique de l'administration fiscale 2022-2026 », a annoncé Ludovic Itoua.

Ludovic Itoua en quelques mots

Produit de l'Ecole nationale moyenne d'administration (ENMA), promotion 1986-1988, il a eu son premier poste d'affectation en 1991 à l'intérieur du pays avant de revenir à Brazzaville en 1994 où il a exercé à la direction de la prévision et de l'informatique jusqu'en 1998. En 1999, il s'envole pour Bruxelles, en Belgique, en 1999, pour aller renforcer ses capacités au plan professionnel où, au terme de ses études, Ludovic Itoua obtient son diplôme d'inspecteur des impôts. Rentré au pays en 2000, il est affecté à Pointe-Noire où de 2004 à 2011 il a occupé les fonctions de divisionnaire adjoint puis de juillet 2011 à août 2018 celles de chef de la fiscalité pétrolière. En octobre 2018, il est devenu directeur central chargé de la fiscalité pétrolière avant d'être nommé le 4 janvier 2019 directeur général des impôts et des domaines.