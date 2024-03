Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Trois anciens cadres du PPRD rejoignent la rébellion de l'AFC

Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) s'est désolidarisé de trois cadres qui ont rallié la rébellion de l'AFC/M23 et ne se gênent plus de s'afficher comme tel.

Dernièrement encore, lors du meeting prononcé à Kwandja, en territoire de Rutshuru, par le leader de ce mouvement politico-militaire, Corneille Naanga, trois membres du PPRD étaient identifiables, en l'occurrence Henri Magie, Yannick Tshisola et Adam Chalwe. Ces ralliements, comme on pouvait s'y attendre, ont été très mal perçus surtout dans le contexte de conflits et de violences armés auxquels le pays est actuellement confronté. En adhérant à la plateforme rebelle AFC/M23, ces membres du PPRD mettent carrément leur parti à porte-à-faux avec les institutions de la République.

Une situation qui ne cesse de susciter de nombreuses interrogations dans les esprits quant au statut réel du parti de l'ancien président Joseph Kabila. « Nous demandons au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures conservatoires : la suspension de l'existence légale du PPRD, c'est notre première demande. La deuxième c'est de mettre sous haute surveillance tous les cadres du PPRD », a déclaré le député national Eliezer Ntambwe pour qui le PPRD cherche par ces actes à déstabiliser la RDC.

Cependant, dans les milieux du PPRD, on semble minimiser l'impact de ces ralliements en déclarant n'y être pas concerné, ni de près ou de loin. « (...) Si quelqu'un a pris son chemin et fait sa lutte autrement, ça ne nous concerne pas du tout. Ceux qui quittent le PPRD partent librement », a, pour sa part, déclaré le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere. Sur un probable désaveu du PPRD contre ses cadres, le SGA a déclaré qu'ils n'ont pas de jugement à faire car ces derniers n'engagent pas le parti. Et d'ajouter que le PPRD, en tant qu'entité politique, va continuer à exercer ses activités politiques conformément à la Constitution et aux lois de la République.