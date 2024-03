Congo-Kinshasa: Est du pays - Yvette Mbuyi appelle les femmes à se mobiliser pour une paix véritable

La coordonnatrice de la fondation Éternel est mon berger (FEMB), Yvette Mbuyi, a joint sa voix à celle de toutes les Congolaises en vue d'exiger le retour de la paix dans l'Est du pays, en clôture de ce mois de mars dédié au combat pour les droits des femmes.

"Nos soeurs de ces provinces vivent dans des conditions très difficiles, avec cette guerre imposée à notre pays par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Avec la clôture de ce mois dédié au combat pour les droits des femmes, nous pensons qu'il est plus que temps pour les dirigeants congolais et la communauté internationale de trouver des solutions qui s'imposent pour que la paix revienne dans cette partie du Congo. Cette souffrance n'a que trop duré", a fait savoir Yvette Mbuyi.

La coordinatrice de la FEMB estime qu' il est également temps pour que les Congolaises se lèvent en vue de marquer d'une empreinte féminine la vie et le développement de la République démocratique du Congo (RDC). "Si nous, femmes, nous nous levons et associons nos efforts dans tout ce qui se fait pour retrouver la paix dans les provinces de l'Est du pays ainsi que dans le développement de notre patrie, nous pensons que les choses iront mieux", a-t-elle laissé attendre.

Au chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, elle demande de concrétiser ses promesses, notamment en ce qui concerne la parité ou l'implication des femmes dans les institutions du pays. " On doit également compter sur l'expertise des femmes pour booster le développement de notre pays. Je suis convaincue que là où l'homme n'a pas pu faire mieux, la femme peut relever le défi", a-t-elle insisté.

Dans cette communication, la coordonnatrice de la FEMB a également exigé au Rwanda de cesser tout soutien au mouvement terroriste M23 et de retirer ses troupes du sol congolais. " Les peuples congolais et rwandais ont toujours vécu en bons termes. Il ne faut pas que les actions des politiciens viennent gâcher cette ambiance et mettre ces deux peuples dos à dos. J'en appelle au gouvernement rwandais de cesser ses actions au Congo qui créent l'insécurité et des morts depuis plus de deux décennies", a lancé Yvette Mbuyi. Cette philanthrope a, enfin, encouragé toutes ces femmes qui se battent pour faire entendre leur voix à travers le monde.

Des actions concrètes sur le terrain

Yvette Mbuyi, dont la fondation mène des actions à Kinshasa en faveur des veuves, orphelins et autres démunis et qui a été, il y a quelques semaines, à l'hôpital Mabanga où elle est intervenue avec des vivres, non-vivres et médicaments, a salué également les oeuvres que mène l'épouse du chef de l'Etat, Denise Nyakeru Tshisekedi, à travers la fondation éponyme, en faveur de la jeunesse, des femmes, des orphelins et des démunis. "En tant que philanthrope, je juge à leur juste valeur ces actions menées par la première dame de la RDC, qui intervient pour soutenir la jeunesse, les femmes ainsi que les démunis. Je salue cet élan du coeur ainsi que les bénéfices de ces actions pour la population ", a souligné Yvette Mbuyi.