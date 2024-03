Angola: Le FADA finance 393 projets d'agriculture familiale

Huambo (Angola) — Dans la province de Huambo, 393 projets commerciaux et d'agriculture familiale sont en cours de financement, pour une valeur globale de plus de deux milliards de kwanzas, décaissés par le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA).

C'est ce qu'a informé vendredi, l'administrateur exécutif du secteur d'affaires du FADA, Renato Baptista, lors du IIIe Forum d'Affaires et de Connectivité du Groupe Media Nova, qui se déroule jusqu'à ce samedi, dans la ville de Huambo, sous le thème « L'agriculture, base de la durabilité alimentaire ».

A l'occasion il a dit qu'il s'agit de producteurs individuels, de coopératives et d'associations, de micro et petites entreprises, légalement constituées.

Il a indiqué que sur le montant total du financement, 80 pour cent ont déjà été versés aux fonds communautaires locaux.

Il a précisé qu'il s'agit également d'un produit financier issu des mesures de relance annoncées en juillet 2023, visant à renforcer financièrement les coopératives impliquées dans diverses activités productives et les champs-écoles.

Le responsable a ajouté que la province de Huambo est la deuxième du pays à bénéficier du financement du FADA, après Luanda, avec 800 projets, d'une valeur de plus de quatre milliards de kwanzas.

%

Renato Baptista a indiqué qu'en plus de renforcer la dynamisation des fonds communautaires, dans le financement multilatéral en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts, il existe d'autres lignes de financement en cours d'opérationnalisation par le FADA pour les producteurs.

Outre Huambo et Luanda, pour le secteur productif, sans préciser le montant, il a affirmé qu'il y avait d'autres provinces à stimuler, comme Bié, Cuando Cubango, Cuanza-Sul, Huila et Moxico, qui ont montré des taux de production satisfaisants.

A titre d'exemple, il a cité Cuando Cubango avec 440 demandes d'agriculteurs familiaux pour la production de riz, ainsi que d'autres à Moxico dans l'activité du miel, ce qui pourrait avoir un impact significatif dans un avenir proche.

Il a ajouté que le FADA met en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le crédit aux agriculteurs familiaux, à condition qu'ils présentent un certificat approuvant la propriété du terrain où ils envisagent d'exercer leur activité.

Renato Baptista a rappelé que le FADA a créé, il y a trois ans, huit lignes de financement pour répondre aux différentes demandes présentées par les producteurs familiaux, ayant déjà bénéficié à deux mille 607 projets.

Le FADA finance les filières de production de céréales (maïs, blé, riz, sorgho et mil), de légumineuses et oléagineux (haricots, arachides et soja), de racines et tubercules (pommes de terre et patates douces, manioc et igname), de légumes (tomates, choux, oignon), ail, poivre et carotte) et des fruits (mangue, papaye, pastèque, fraise, avocat, ananas, agrumes, banane de table et pain aux bananes).

Le financement est remboursable pour une période allant de un à cinq ans, à un taux d'intérêt de 3 pour cent.