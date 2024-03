Congo-Kinshasa: Liputa Fashion Week - Appel aux créateurs pour la dixième édition

L'offre d'enregistrement court jusqu'au 15 avril et s'étend désormais à tous les acteurs du secteur désireux de participer à la semaine de "La grande célébration" des dix ans de l'événement international de mode de la ville touristique de Goma, du 15 au 21 juillet 2024.

A l'approche de la date butoir de l'appel lancé aux créateurs pour la dixième édition de sa Liputa Fashion Week, David Gulu Gulu a diffusé un nouveau communiqué. Le fashion designer l'a personnellement adressé au Courrier de Kinshasa de la sorte : « Nous sommes heureux d'annoncer que les inscriptions pour les exposants sont désormais ouvertes ».

Rappelant aux créateurs de mode congolais « qu'il ne reste plus que quelques jours et places avant la clôture des enregistrements », il a dès lors invité « entreprises, marques ou produits » à réserver leurs stands. Et de conclure à leur adresse : « Ne manquez pas cette occasion unique de faire partie de l'histoire de la mode ». Pour y prendre part, ils sont tenus de contacter l'organisation via le suivant courriel : grandslacsagency@gmail.com ou alors par téléphone.

Plusieurs activités sont inscrites au programme de la prochaine Liputa Fashion Week. Ces dix ans, le créateur de mode l'annonce déjà comme étant un événement à percevoir comme « une grande célébration ». En plus du traditionnel défilé de mode, il se tiendra une série d'autres rencontres : « Master class, conférence de presse, exposition, after show, tourisme et networking ». Le rendez-vous annuel de Goma prévoit également une « remise de certificats de participation » à ses hôtes. Pour David Gulu Gulu, il ne fait pas l'ombre d'un doute que « la semaine de la mode Liputa est le plus grand défilé de mode international organisé dans la ville touristique de Goma en RDC ». Aussi s'est-il permis de faire cette recommandation à ses pairs : « Ne manquez pas cette opportunité en or de faire défiler vos créations sur le prestigieux podium lumineux de la dixième édition de Liputa Fashion Week ».

Par ailleurs, David Gulu Gulu espère, dit-il, réunir « dix pays venus des quatre coins du globe, dix créateurs majeurs de la RDC issus des différentes grandes villes du pays ». Il entend « célébrer ensemble la mode, la paix, le vivre ensemble, la culture, la résilience, et surtout l'esprit créatif de l'Afrique ». Ce qui le conforte, affirme-t-il, à lancer « un message à tous les acteurs de la mode du monde et de l'Afrique en particulier ». Pour « la grande célébration des dix ans d'anniversaire » de Liputa Fashion Week, il leur dit : « Préparez-vous à vivre des moments magique et unique ».