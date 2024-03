Congo-Kinshasa: Conflit intercommunautaire - Les Teke et les Yaka fument enfin le calumet de la paix

Entre les deux communautés, l'heure est à l'accalmie. Les deux communautés ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour vivre en parfaite harmonie.

C'est, en tout cas, ce qui résulte des concertations initiées du 20 au 25 mars, par le vice-Premier ministre de l'intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, impliquant les principaux protagonistes de ce conflit intercommunautaire. À en croire le rapport ayant sanctionné ces travaux, les deux communautés ont formulé des recommandations coulées dans un document faisant office d'acte d'engagement pour la paix et la stabilité dans les provinces de Maï-Ndombe, Kwilu et Kwango, Kinshasa et Kongo central.

Cet acte d'engagement reprend les décisions que les deux parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamouth, dans le Kwilu, et puis à Kinshasa et au Kongo-Central, bref partout où la paix publique a été troublée dans la région. Les deux parties ont donc fait le serment de cohabiter désormais ensemble, loin de tout esprit séparatiste.

Ce document qui sera incessamment remis au chef de l'État est censé consacrer la fin solennelle des hostilités pour l'amorce d'une nouvelle ère d'entente et de cohésion. Il sera signé par les chefs coutumiers et autres notables de ces deux communautés en conflit en présence de l'autorité suprême du pays. Pour rappel, les violences intercommunautaires entre Télé et Yaka ont débuté en juin dernier sur le territoire de Kwamouth, dans la province de Mai-Ndombe. Elles sont le résultat d'un litige lié à une redevance coutumière et à l'accès à la terre imposés par les Teke qui se considèrent comme propriétaires des villages situés sur 200 km le long du fleuve Congo, sur les Yaka venus s'installer plus tard dans la région.