Congo-Brazzaville: Assainissement - Healthy Environment affiche ses ambitions pour Brazzaville

Face aux problèmes récurrents d'insalubrité que connaît la République du Congo, notamment dans ses grandes agglomérations, les autorités s'apprêtent à confier la responsabilité de l'assainissement des principales villes à un nouvel opérateur privé, en remplacement de la société Averda, dont le mandat est arrivé à terme au bout de dix années d'activités.

Healthy Environment, une société congolaise à capitaux privés spécialisée dans l'assainissement des villes, la protection de l'environnement et la valorisation des déchets, particulièrement dans la collecte des déchets ménagers et industriels, l'entretien des surfaces, la vidange et le curage des fosses septiques et latrines, est un sérieux candidat pour succéder à la société Averda.

En effet, Healthy Environment, acteur majeur de l'assainissement au Congo est une entreprise citoyenne dirigée de main de maître par Yvon Kaba depuis presque 20 ans, employant plus de 160 jeunes et disposant des moyens logistiques non-négligeables et d'un portefeuille client estimé à plus de 1 700 abonnés, réparti dans plusieurs secteurs d'activités à Brazzaville et Pointe-Noire.

A son actif, Healthy Environment a participé en 2015 à la consultation préliminaire organisée par les autorités congolaises, sous la coordination du Cabinet « Nodalis Conseil » en vue du recrutement d'un ou plusieurs opérateurs privés en charge de la Gestion des déchets ménagers et assimilés (GDMA) à Brazzaville. L'ONG a aussi pris part à l'atelier de réflexion sur le projet Filipa et la pré-collecte des déchets, afin d'améliorer cette activité, sur l'initiative du Groupe de recherche d'échanges techniques (GRET) à Brazzaville. Par ailleurs, en 2023, l'entreprise a participé aux travaux d'assainissement des villes de Brazzaville et Kintélé en vue de la tenue du sommet des trois bassins

Grâce à l'appui de ses partenaires, Healthy Environment a réalisé plusieurs opérations, parmi lesquelles la mise sur pied à chaque vacances de l'année depuis 2017 de « La campagne zéro déchet plastique », une opération visant à faire participer la population de la ville de Brazzaville, par arrondissement, à la collecte des déchets plastiques. Les participants à cette opération bénéficient en contrepartie d'une juste rémunération correspondant à la quantité de plastique fournie. A préciser que la totalité des déchets plastiques ainsi collectés est destinée à l'unité de transformation pour la fabrication de divers produits dont les pavés et les chaussures en plastique made in Congo.

Healthy Environment avait contribué en 2020 à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en désinfectant quelques administrations publiques et privées ainsi que des marchés domaniaux. De même, il avait installé des stations de lavage dans certains endroits de la ville de Brazzaville. Ces actions constituent à côté de sa campagne d'assainissement débaptisée « Bopeto Bwa Ekolo », dont la première édition a été lancée en 2021, des faits d'armes à travers lesquels l'entreprise a su se démarquer.

Son savoir-faire étant reconnu par la mairie de Brazzaville, Healthy Environment a obtenu en 2020 une concession auprès du conseil municipal de Brazzaville, en vue de l'assainissement de deux arrondissements : Poto-Poto et Moungali, en y exerçant les activités de collecte, d'enlèvement et d'évacuation des ordures ménagères à titre privé.

Notons que c'est à la faveur de la libéralisation de l'activité de l'assainissement longtemps réservée à la mairie centrale que Healthy Environment mène ses activités depuis 2012. « Au moment où l'année 2024 a été décrétée année de la jeunesse par la président de la République, et pour donner un signal fort à cette jeunesse en quête de réussite, un appui considérable mérite d'être apporté à la société Healthy Environment qui est une jeune entreprise jouissant d'une bonne notoriété et disposant d'un personnel qualifié et dynamique », a plaidé son président, Yvon Kaba.