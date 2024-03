Angola: Un homme d'affaires pour la création d'industries d'engrais

Huambo (Angola) — Le Gouvernement et les hommes d'affaires doivent élaborer des stratégies concertées pour la création d'industries d'engrais dans le pays, en vue du développement de l'agriculture familiale, a défendu vendredi, à Huambo, le président du Conseil d'administration de l'usine Soyadubo, Sousa Jerónimo.

L'homme d'affaires s'exprimait lors du III Forum d'Affaires et de Connectivité, promu par le Groupe Media Nova, qui se déroule jusqu'à ce samedi, dans la ville de Huambo, sous le thème « L'agriculture, base de la durabilité alimentaire ».

Il a indiqué que des études supplémentaires sont nécessaires pour atteindre cet objectif, car l'implantation d'industries de ce secteur dans le pays sera bénéfique pour tous les segments de la chaîne de production nationale.

Sousa Jerónimo a souligné que le Gouvernement angolais et les entreprises du secteur agricole doivent se concentrer sur la création d'industries d'engrais, afin que puisse être établie une ligne commerciale entre les fabricants et les distributeurs, pouvant galvaniser l'agriculture familiale.

Il a informé que l'usine, située dans la municipalité de Longonjo, province de Huambo, a vendu, jusqu'à présent, à des prix subventionnés, deux mille tonnes d'engrais pour la culture du blé et de divers légumes à au moins mille paysans du pays, pour la première et la deuxième campagne agricole 2023/2024.

Il a fait savoir qu'ils peuvent récolter entre 50 et 60 tonnes de blé, alors que pour les légumes, on estime encore jusqu'en mai de cette année, après le lancement des semis.

Il a expliqué que Soyadubos, avec une capacité de 70 tonnes d'engrais organiques/jour, avec travaillé en 2023 avec 20 mille producteurs dans les provinces de Benguela, Cuanza Sul, Huambo, Huíla, Malanje et Namibe.

Pour sa part, l'administrateur du Fonds Actif de capital-risque angolais (FACRA), Simão Cardoso, a dit que l'institution avait déjà identifié des entreprises ayant exprimé leur intérêt pour divers financements disponibles, comme l'usine Soyadubos, située à Huambo.

Il a rappelé que l'Exécutif angolais avait alloué, en 2023, cinq milliards de kwanzas au FACRA, pour financer le secteur agricole, spécifiquement dans la chaîne de production, c'est-à-dire dans le transport, la conservation et la distribution.

Sur ce montant, a-t-il ajouté, 14 projets sont en phase finale d'approbation, dans le but de stimuler l'économie nationale.

La présidente du conseil d'administration de la ferme Pérola do Kikuxi, Elizabeth Dias dos Santos, a déclaré que l'entreprise s'engage à produire davantage d'oeufs pour le marché national et étranger, avec une chaîne de valeur définie et spécialisée.

Elle a défendu la nécessité de davantage de financement pour les entrepreneurs nationaux, car les objectifs de production variaient en fonction des crédits accordés par les banques, qui ne sont pas toujours suffisants pour l'innovation de produits.

Le forum, composé de six panels, aborde, entre autres sujets, « Crédit et accès aux fonds de financement », « Production et distribution alimentaire », « Industrialisation de la production agricole, « Production de semences, d'engrais et d'aliments pour animaux » et « Semences, entreprise d'engrais et d'aliments pour animaux ».

Avec la participation de 37 entreprises nationales, l'événement, dont la dernière édition a eu lieu à Benguela, prévoit pour ce samedi, dernier jour d'activités, des visites aux points de production agricole et touristique de la province de Huambo.