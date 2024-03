Ile Maurice: Nouvelles unités 2024 - Jones, Perdrau et Ramdin tirent le gros lot

Une nouvelle étape a été franchie en marge de la nouvelle saison après l'officialisation en semaine par la Horse Racing Division (HRD) des différents effectifs pour la campagne 2024. Et au rayon des nouvelles unités importées par Global Equestrian Ltd, Simon Jones, Yannick Perdrau et Raj Ramdin sont les entraîneurs qui ont eu la main heureuse.

D'emblée, il faut rappeler que les nouvelles unités sont primordiales pour le bon déroulement d'une saison de courses car elles permettent le renouvellement des ressources pour les différents entraîneurs en compétition afin de pallier le départ à la retraite de certains acteurs de la campagne précédente. Et à ce titre, les trois entraîneurs précités semblent les moins à plaindre, à commencer par Raj Ramdin, qui n'a visité le box des vainqueurs qu'en deux occasions l'an dernier.

A court de chevaux compétitifs ces derniers temps, "Mr Patience" aura de bonnes cartouches à sa disposition cette année avec 16 nouvelles unités, dont le 15-time winner Global Drummer. Bien qu'il ait déjà réalisé l'essentiel de sa carrière dans son pays natal, l'Eastern Cape Horse Of The Year 2022 devrait avoir son mot à dire sur son nouveau terrain de jeu et il sera à suivre dans les courses réservées à l'élite.

Simon Jones aura également dans le viseur une saison plus fructueuse après la demi-douzaine de vainqueurs qu'il a sellés en 2023. L'effectif de l'ancien jockey se chiffre à ce jour à près d'une trentaine de chevaux dont 19 nouveaux. Parmi eux, Party Time, un vainqueur de trois courses en Afrique du Sud et qui débutera sa carrière mauricienne avec un rating de 74. Avec quelques jeunes coursiers prometteurs, Simon Jones est également appelé à réaliser une bien meilleure saison.

Pour sa première année à la tête de sa propre écurie, Yannick Perdrau a tiré son épingle du jeu avec 11 victoires à son tableau de chasse. 2024 sera ainsi l'occasion pour lui de franchir un nouveau palier et rien de mieux qu'un effectif étoffé pour mener à bien son projet. 19 nouveaux seront sous ses ordres cette année, dont Ambiorix, auteur de trois victoires et quatre placés en 14 tentatives sud-africaines.

Ils sont pour l'heure près d'une centaine de nouvelles unités à avoir débarqué, incluant le contingent du week-end dernier, où les écuries Mahadia, Sewdyal et Daby ont pris livraison de leurs nouveaux protégés. La cuvée 2024, il faut le dire, offre un véritable mélange car elle comprend, sur le papier du moins, des coursiers inédits, des jeunes prometteurs, des compétiteurs "fully-exposed" ainsi que des valeurs sûres, «des chevaux de qualité qui rehausseront la compétition», comme l'avait indiqué Khulwant Ubheeram, CEO de la People's Turf, l'an dernier. Le pari sera-t-il tenu ?