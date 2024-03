Ile Maurice: Message de Mgr Jean Michaël Durhône - «Construire cette île Maurice plus juste, plus solidaire et plus fraternelle»

Il y eut un jour, il y eut un matin... Ce fut le 40e jour du Carême. Alors que les Mauriciens de foi catholique s'apprêtent à fêter Pâques, avec ses chocolats, ses préparatifs et ses festins, le Vendredi saint revêt une dimension pieuse et douloureuse pour le Christ mort sur la croix.

Un jour, dédié au jeûne, aux prières et aux messes, auquel les fonctionnaires se sont joints grâce au congé spécial de deux heures qui leur a été accordé à partir de 14 heures. Ensuite, le moment tant attendu de ne plus chercher les vivants parmi les morts. Jésus, ressuscité, apportera renouveau et espoir aux croyants... La quête du Vendredi saint dans toutes les paroisses du monde a été destinée aux chrétiens d'Israël, de Palestine et des pays voisins. Dans son message de Pâques, Mgr Jean Michaël Durhône revient sur les drames et les joies qui ont marqué l'actualité depuis le début de l'année.

«Avec nos frères et soeurs Mauriciens d'autres confessions, nous avons vécu un temps de carême marqué par la tristesse avec le décès de six jeunes pèlerins en route vers le lac sacré. Dans le monde, plusieurs pays connaissent la guerre, leurs habitants sont persécutés, les membres d'une famille sont parfois séparés par la déportation, d'autres voient mourir leurs proches», dit l'évêque de Port-Louis. D'ajouter : «Comment ne pas penser au conflit israélo-palestinien où des enfants, des jeunes et les adultes sont victimes de tant de violence. Parfois, ce sont des catastrophes naturelles qui mettent plusieurs familles dans une situation de grande précarité et de souffrance. Devant ces souffrances, nous sommes appelés, au-delà de la confession religieuse, à la compassion, à la solidarité et à la générosité, avec nos frères et soeurs humains qui souffrent.»

%

Animés de cette espérance, des hommes, des femmes et des jeunes s'engagent dans des organisations non gouvernementales à combattre la pauvreté, à travailler pour la réconciliation et la paix dans les différents conflits et à sauvegarder notre maison commune, poursuit Mgr Jean Michaël Durhône dans son message. «Les États membres de l'Organisation des Nations unies ont voté massivement pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.» Par ailleurs, l'évêque de Port-Louis se dit fier du succès de nos jeunes sportifs et parasportifs aux derniers Jeux d'Afrique, qui témoignent que l'effort et les sacrifices mènent à la réussite. «À Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus Christ et avec la résurrection l'espérance renaît. Avec vous, je prie pour que cette espérance qui nous habite nous pousse à faire preuve de compassion et de solidarité envers nos frères et soeurs dans le besoin. Qu'elle nous permette de nous engager à construire cette île Maurice plus juste, plus solidaire et plus fraternelle.»

Aujourd'hui, Mgr Durhône se rendra à la prison pour femmes, à Beau-Bassin, pour célébrer la messe du Samedi saint. À cette occasion, il rencontrera les détenues et des membres du personnel de la prison.