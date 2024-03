Ile Maurice: Renaissance, joie, partage

Esprit de vie et de renaissance, de joie et de partage. Demain, on célèbre la Pâques. Pour beaucoup, les préparatifs ont déjà commencé depuis le début de la semaine.

Les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé spécial de deux heures accordé par le ministère de la Fonction publique hier pour accomplir les rites du Vendredi saint. Bien que les salariés du secteur privé n'aient pas eu de congé spécial, ils étaient nombreux à avoir pris leurs dispositions à l'avance. «Comme chaque année, pour la semaine sainte, nous consacrons tous du temps aux préparatifs et à la prière. Pour le Vendredi saint et le lundi de Pâques, j'ai pris des congés», dit Françoise.

Pour F. L., «pendant cette période, dans notre entreprise, nous pouvons prendre un demi-congé local ou deux heures de congé sur autorisation de notre supérieur ou responsable, que nous pouvons ensuite remplacer par deux heures de travail supplémentaires un autre jour». Louise, elle, n'a pas pris de congé, ni quitté son lieu de travail plus tôt hier. «Comme je devais me rendre à l'église dans la soirée du vendredi, je n'ai pas pris un jour de congé. Samedi matin, j'irai faire les courses et acheter des chocolats, notamment ceux personnalisés à l'occasion de Pâques, en forme d'oeufs ou de lapins, pour ma fille. La journée sera consacrée à la préparation des repas. Le samedi soir, nous irons à l'église pour la veillée pascale, puis nous partagerons un dîner en famille dans un esprit de convivialité et d'amour.»

Pour P. L., «après la messe du dimanche, nous nous retrouverons chez ma tante pour le déjeuner. Auparavant, nous le célébrions chez ma grand-mère. Depuis son décès, c'est ma tante qui a pris la responsabilité de réunir la famille pour le déjeuner. Nous contribuons tous à la préparation du repas. Traditionnellement chez nous, c'est soit du canard soit du poulet rôti au menu (...) tout cela dans un esprit de renaissance et de partage».