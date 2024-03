Ile Maurice: Un mois pour peaufiner l'entretien du Jardin de Pamplemousses...

Le Premier ministre, en compagnie de son épouse, Kobita Jugnauth, et de lady Sarojini Jugnauth, a rendu hommage à sir Anerood Jugnauth (SAJ), hier, à son samadhi au jardin botanique de Pamplemousses à l'occasion de l'anniversaire de l'ancien Premier ministre.

Un hommage commémoratif a aussi été organisé par le ministère des Arts et du patrimoine culturel, et a été marqué par une exposition de photos retraçant les moments forts de la vie personnelle et des réalisations de SAJ au Château Mon Plaisir, au jardin botanique de Pamplemousses.

Pour l'évènement, plusieurs autres ministres, le président Pradeep Roopun et des personnalités ont défilé hier devant le monument de SAJ. Pour rappel, ce dernier né le 29 mars 1930 dans le village de Palma, a exercé deux fois la fonction de président de la République et six fois celle de Premier ministre. Il est décédé le 3 juin 2021 à l'âge de 91 ans. Il aurait fêté ses 94 ans cette année.

Lors de cet hommage, de nombreux employés du jardin nous ont fait remarquer l'état de ce dernier, qui est impeccable. Pas juste au niveau du samadhi mais aussi du côté du jardin, des bassins, des parcs des animaux. Certaines routes à l'intérieur même du jardin ont aussi été très récemment asphaltées.

L'on soutient qu'en vue de l'anniversaire de SAJ, une compagnie a été sous-traitée pour l'entretien et le nettoyage des lieux. «Les employés, une bonne cinquantaine au total, ont été dépêchés pour cela pendant 30 jours. À vendredi après-midi, ils étaient toujours au jardin en train de procéder à des nettoyages», expliquent des sources.

D'affirmer que la «propreté des lieux» n'est que de courte durée. «Que se passera-t-il après cet évènement quand les personnes sous-traitées n'y seront plus ? Li pou revinn mem zafer», déplore-t-on.