Ile Maurice: VTT - Les inscriptions déjà ouvertes

Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire pour le Colin Mayer Tour 2024. La date limite pour les inscriptions a été fixée au 6 septembre 2024. La course de vélo tout terrain (VTT) revient du 11 au 13 octobre pour sa neuvième édition.

Le tarif «Early Bird» qui est de Rs 7500 par personne pour les trois étapes est valable jusqu'au 31 mai. A partir du 1er juin, l'inscription passera à Rs 8000. Il est possible de s'inscrire via la plateforme ROAG (roag.org).

Le directeur de l'organisation, Michel Mayer, indique que cette année encore, le centre sportif SPARC à Cascavelle, sera le Village de course. «La course se tiendra sur trois jours, les 11, 12 et 13 octobre. Nous n'aurons pas de prologue cette année parce qu'il est difficile de trouver un parcours avec départ et arrivée à SPARC avec la construction des nouvelles routes autour. Mais nous gardons le même esprit que les éditions précédentes», indique Michel Mayer.

«Nous avons ajoute une nouvelle catégorie, celle des femmes de plus de 50 ans (Master 3 women). Nous avons remarqué que chaque année, les femmes préfèrent s'inscrire dans la catégorie mixte et qu'il n'y a qu'une ou deux équipes féminines. Si nous n'avons pas un nombre suffisant d'équipes de filles, nous allons supprimer la catégorie parce qu'avoir seulement une ou deux équipes sur le podium, ce n'est pas correct vis-à-vis du sponsor», ajoute notre interlocuteur.

Le parcours des trois étapes est encore en cours de finalisation. Il y aura, comme tous les ans, la course pour enfants (le samedi 12 octobre). Ces derniers seront répartis en trois catégories d'age, soit 6-8 ans (2 kilomètres), 9-10 ans (4 km) et 11-13 ans (8 kilomètres).

Les coûts d'organisation ne cessent d'augmenter

Cette année encore, Fundsmith sera le sponsor-titre de la course. «Je dois dire que financièrement parlant, cela devient de plus en plus compliqué d'organiser la course. C'est une épreuve internationale avec une participation importante de vététistes réunionnais et sud-africains. Elle est connue dans la région. Donc nous devons conserver notre standard. Avec les coûts qui ne cessent d'augmenter chaque année, ce n'est vraiment pas évident. On note entre 30 % et 40 % d'augmentation des frais organisationnels chaque année. Il est de plus en plus difficile de trouver des sponsors. Nous espérons trouver un partenaire solide pour épauler Fundsmith. Nous voulons aussi garder ce cachet caritatif en reversant ce que nous avons obtenu en plus à une bonne cause», dira encore Michel Mayer.

Celui-ci laisse aussi entendre qu'il aurait été souhaitable d'avoir du sang neuf au sein du comité organisateur car ce sont les mêmes membres qui sont à pied d'oeuvre pour tout mettre en place depuis l'édition inaugurale en 2016.

Pour rappel, l'année dernière, la victoire était revenue au tandem sud-africain Tristan Nortje et Franko Van Zyl.