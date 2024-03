Sénégal: Coupe du Sénégal - Diambars-Casa Sport et Génération Foot-Sonacos, chocs des 32èmes

La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a procédé hier, vendredi 29 mars, à son siège au tirage au sort des 32es de finale de la Coupe du Sénégal. Détenteur de la Coupe de la Ligue et actuel leader de la Ligue 1, Teungueth FC sera opposé au vainqueur du match entre Builders FC et Académie Darou Salam et USPA.

Tenant du titre et actuellement à la 2ème place du championnat de Ligue 1, le Jaraaf de Dakar se rendra sur la pelouse Assane Seck de l'Université Club (ASUC) de Ziguinchor. Le tirage réserve deux confrontations phares entre club de Ligue 1. Le premier choc opposera les Académiciens de Génération Foot (11e au classement de Ligue 1) à la Sonacos de Diourbel (6e) Le second mettra aux prises, Diambars FC, actuelle lanterne rouge au Casa Sport (10e).

Finaliste à la finale de la dernière édition et positionné à la 12ème place non relégable en Ligue 1, le Stade de Mbour accueille l'équipe de la Gazelle de Kédougou, actuellement 8ème de la poule A du National 1. Pensionnaire de la Ligue 2, Niary Tally effectuera le déplacement sur la pelouse de l'Académie Férus Foot à Louga. Quant au Cayor foot, il ira défier la Linguère de Saint-Louis. Les matchs de 32èmes sont programmés entre les 16, 17 et 18 avril prochains.

A rappeler que, le Jaraaf, déjà détenteur du record des trophées glanés en Coupe du Sénégal, avait remporté la dernière édition en battant le Stade de Mbour, au stade Abdoulaye Wade (2-1). C'était le 16ème trophée qu'il avait ajouté à son palmarès.