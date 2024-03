Maroc: Rabat Business School organise un Ftour Gala en l'honneur de ses lauréats

Casablanca — Rabat Business School (RBS) a organisé, vendredi à Casablanca, un Ftour Gala en l'honneur de ses lauréats, destiné à consolider les liens entre les lauréats et leur école et à offrir une opportunité de réseautage et de rencontres avec les milieux professionnels et entrepreneuriaux.

Cette deuxième édition de l'événement a été l'occasion de mettre en avant le développement de RBS ces dernières années, la contribution des lauréats au rayonnement de cette institution et les perspectives prometteuses de son développement.

Intervenant à cette occasion, le doyen de Rabat Business School, Olivier Aptel a mis en avant les importants progrès réalisés par l'école aux niveaux national et continental, se félicitant que RBS soit classée aujourd'hui numéro 1 en recherche scientifique en Afrique, ce qui constitue à ses yeux une consécration de la vision de leadership prônée par cette l'institution d'enseignement supérieur.

Il précisé à cet égard que RBS a intégré depuis 2021 différents classements mondiaux de référence, dont notamment le QS World University Ranking et le prestigieux classement du Financial Times, où l'institution marocaine a figuré cette année au 54è rang, sur un total de 100 écoles étudiées.

Pour M. Aptel, ces réalisations "reflètent la dynamique de RBS, sa vocation internationale, ses efforts en matière de recherche, mais aussi l'apport des lauréats de l'école, qui se chiffrent désormais à près de 3.000, dans l'amélioration des indicateurs de l'institution et de son rayonnement".

Le Ftour Gala, égayé par des performances musicales et une tombola avec des certifications en leadership et un executive master en management stratégique, a été marqué par la présentation de l'association des lauréats récemment créée, qui se veut un important réseau professionnel d'une grande valeur ajoutée pour le développement de l'école.

Dans une déclaration à la MAP, Zineb Mdarhi, responsable Alumni de RBS, a relevé que cet événement, "qui a connu un franc succès l'année dernière", a contribué à la création d'une communauté engagée durant toute l'année.

"Cette année nous avons invité des entreprises et nos partenaires pour optimiser les opportunités de réseautage et permettre à nos lauréats d'évoluer dans leurs carrières", a-t-elle ajouté, se félicitant de la création de l'association des lauréats, qui constituera un espace d'échange et d'apprentissage permettant aux lauréats de s'épanouir au niveau personnel comme au plan professionnel".

De son côté, Houssam Aboulfaraj, chef du département Capital Humain à l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), s'est félicité des trois ans de partenariat avec RBS qui couvre essentiellement les volets recrutement et intégration des stagiaires.

Ce Ftour Gala "est une initiative louable permettant de renouer le contact avec le monde universitaire et tisser des relations étroites avec les différents acteurs et partenaires du milieu professionnel", a-t-il affirmé.