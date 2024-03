Algérie: Coupe de la Confédération Rivers Utd-USMA - Les 'Rouge et Noir', se rassurer avant la seconde manche

ALGER — L'USM Alger, seul représentant algérien en Coupe de la Confédération de football de la CAF, aura à c£ur de prendre une option pour les demi-finales, en affrontant en déplacement dimanche les Nigérians de Rivers United au stade international Godswill-Akpabio (14h00, algérienne), dans le cadre des quarts de finale (aller) de l'épreuve continentale.

Qualifiée grâce à la première place décrochée au terme de la phase de groupes (13 pts), devant les Egyptiens de Future FC (11 pts), le club algérois tentera de revenir avec un bon résultat qui lui permettrait de préserver ses chances et surtout prendre une option pour le dernier carré de la compétition dont il est le détenteur du trophée.

Les joueurs de l'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido, qui restent sur une belle série de cinq succès de suite, toutes compétitions confondues, seront appelés à puiser dans leurs ressources en ce mois sacré de Ramadan, d'autant que le coup d'envoi est prévu en début d'après-midi.

"Il règne un excellent état d'esprit au sein du groupe, ce qui est motivant en vue de ce match aller au Nigeria. Notre objectif est d'atteindre le dernier carré. La rencontre va se jouer dans des conditions spéciales en ce mois de Ramadan, à 14h00, nous ferons tout pour gagner ce match", a déclaré le coach des Rouge et Noir, qui avait déjà remporté la Coupe de la Confédération à deux reprises: en 2014 avec Al-Ahly du Caire, et en 2018 sur le banc du Raja.

Et d'enchaîner : "Nous sommes en lice sur trois fronts, l'équipe a montré de l'engagement et une grande motivation, on va jouer notre va-tout dans chaque compétition."

L'enjeu de cette manche "aller" est de taille, puisqu'elle va permettre à l'USMA, en cas de succès, d'entrevoir la seconde manche sous de bons auspices et du coup poursuivre la défense de son trophée décroché en juin 2023 aux dépens des Tanzaniens des Young Africans.

"On fera tout pour réaliser le meilleur match possible et revenir avec une victoire précieuse. Nous allons jouer à une heure à laquelle on n'est pas habitués, il va falloir être costauds, en football on doit s'habituer à toutes les situations. L'équipe est consciente de la tâche qui l'attend dimanche à Uyo", a affirmé de son côté l'attaquant camerounais Leonel Ateba, transféré à l'USMA durant le mercato d'hiver en provenance du Dynamo Douala (Cameroun).

Sur le plan de l'effectif, l'USMA sera privée des services de son capitaine et défenseur Zinedine Belaïd, suspendu, alors que le milieu défensif Oussama Chita, est en convalescence après une intervention chirurgicale.

La seconde manche se jouera le dimanche 7 avril prochain au stade olympique du 5-juillet (22h00). En cas de qualification, l'USMA affrontera en demi-finale le vainqueur de la double confrontation entre Abu Salim et le RS Berkane. Le match aller se jouera à Alger, et le retour en déplacement.