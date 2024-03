Tunisie: En partenariat avec la FTG - Deux tournois internationaux de golf au mois d'Avril

Dans une année olympique pleine de promesses et au cours de laquelle la Tunisie va organiser le championnat arabe jeunes et dames, le mois d'avril sera particulièrement assez chargé avec à la clef deux tournois internationaux de golf qui contribueront à promouvoir la destination Tunisie et feront vibrer à coup sûr les férus de notre sport en Tunisie.

TUNISIAN AMATEUR OPEN au The Residence Golf Course Gammarth

Tout d'abord, il y aura le"Tunisian Amateur Open" by GEM Tour qui débarque pour la première fois chez nous et dont les résultats comptent pour le WAGR (World Amateur Golf Ranking).

Ce tournoi sera organisé au The Residence Golf Couse Gammarth du 19 au 21 avril 2024 avec la participation des golfeurs venus des continents de l'Europe, l'Asie, et l'Afrique essentiellement. La participation sera ouverte aux meilleurs golfeurs amateurs tunisiens qui désirent y prendre part.

Retour du " TUNISIAN OPEN" de l'Alps Tour

Le deuxième tournoi constitue un événement particulier réservé aux professionnels, puisque son retour annoncé l'année dernière, est finalement inscrit dans le calendrier de 2024. Il s'agit du "TUNISIAN OPEN" organisé dans le cadre du circuit de l'Alps Tour.

Après deux éditions organisées en 2015 et 2016 au Golf El Kantaoui Sousse, le "Tunisian Open" by l'Alps Tour reviendra cette année et pour trois ans de suite au moins.

Il se déroulera à partir du 25 et jusqu' au 27 avril dans un autre cadre au Golf la Cigale Tabarka.