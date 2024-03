Togo: IA - Conférence spécialisée au mois de juin

La Semaine de l'intelligence artificielle (SAI) aura lieu du 4 au 8 juin à Lomé.

Selon Jérôme Ribeiro, l'organisateur, le report est destiné à mieux organiser l'évènement qui devait se tenir en pleine période pré-électorale.

Les participants pourront se familiariser avec l'IA et ses différentes applications.

'L'investissement dans l'IA génère des retours sur investissement. En moins d'un an, les profits peuvent être multipliés jusqu'à 3. L'IA est un TGV qui passe. Soit on monte à bord, soit on reste sur le quai', a déclaré M. Ribeiro.

L'intelligence artificielle (IA) révolutionne de nombreux secteurs, de la santé avec des diagnostics plus précis et des traitements personnalisés, à l'automobile via les véhicules autonomes.

Dans le domaine de la finance, l'IA optimise les opérations bancaires et le trading algorithmique.

L'industrie manufacturière bénéficie de l'automatisation et de la maintenance prédictive grâce à l'IA.

Enfin, dans le divertissement et les médias, l'IA personnalise les recommandations de contenu, améliorant l'expérience utilisateur.

Ces applications montrent l'étendue et la polyvalence de l'IA, promettant des avancées encore plus significatives à l'avenir.