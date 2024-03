Togo: Une gouvernance améliorée

Le récent développement concernant la Constitution togolaise, où le président Faure Gnassingbé a demandé une deuxième lecture du nouveau texte constitutionnel adopté, met en lumière une étape importante dans l'évolution politique du Togo.

Cette demande survient dans un contexte où le texte, qui marque le passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, a suscité un vif intérêt parmi la population.

L'initiative du président souligne l'importance du débat et de l'échange pour le progrès de la gouvernance et de la démocratie dans le pays.

La décision de soumettre la nouvelle Constitution à une deuxième lecture reflète une démarche de perfectionnement et d'engagement envers la participation citoyenne et la transparence dans le processus législatif.

Elle illustre également la volonté présidentielle de favoriser l'unité et la concorde nationale à travers un exercice démocratique renouvelé.

Cette étape est perçue non comme une annulation des progrès déjà réalisés, mais plutôt comme une opportunité d'affiner et d'enrichir le texte en réponse aux réactions et aux attentes de la population.

Sous la nouvelle Constitution, le Togo s'achemine vers un système où le pouvoir exécutif est davantage réparti, avec un président de la République élu par le parlement pour un mandat unique de six ans et sans prérogatives directes.

Le rôle principal dans la conduite du gouvernement sera assumé par un "président du conseil des ministres", essentiellement un Premier ministre, désigné par les députés et chargé des fonctions régaliennes.

Cette réorganisation vise à renforcer le rôle du parlement et à promouvoir une séparation plus équilibrée des pouvoirs.

Cette réforme, si elle est menée à bien, pourrait transformer significativement le paysage politique togolais. En introduisant un régime parlementaire, le Togo pourrait voir une dynamique politique plus collaborative et une responsabilité gouvernementale accrue.

Cela pourrait également favoriser une plus grande participation des citoyens dans les affaires politiques, renforçant ainsi les fondements de la démocratie.

La deuxième lecture de la Constitution et le processus de révision qui s'ensuivra sont cruciaux pour l'avenir de la gouvernance au Togo.

Ils offrent une chance de répondre aux préoccupations et aux aspirations des Togolais tout en posant les bases d'un système politique plus inclusif et représentatif.

Le succès de cette initiative dépendra de la capacité des acteurs politiques à collaborer et à s'engager dans un dialogue constructif, ainsi que de la participation active de la société civile dans le processus démocratique.

La demande de deuxième lecture de la nouvelle Constitution par le président Gnassingbé est un moment déterminant pour le Togo, symbolisant un engagement envers le progrès démocratique et la recherche d'une gouvernance améliorée.

Elle reflète une compréhension que la perfection est un idéal vers lequel tendre à travers l'écoute, l'échange, et le consensus.