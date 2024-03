Ethiopie: Les athlètes éthiopiens ont remporté la course de 6 km pour jeunes femmes organisée à Belgrade, en Serbie.

Lors du 45ème Championnat du monde de cross-country organisé à Belgrade, en Serbie, les athlètes éthiopiens ont remporté la course de 6 km pour les jeunes femmes en allant de un à trois.

En conséquence, Marta Alemayheu a terminé première en 19 minutes et 28 secondes, Asayech Aihew a terminé deuxième en 19 minutes et 32 secondes et Robe Dida a terminé troisième en 19 minutes et 38 secondes et a remporté des médailles d'or, d'argent et de bronze.

En outre, les données de la Fédération éthiopienne d'athlétisme indiquent que l'athlète Yenewa Nebret a terminé 6e en 19 minutes et 50 secondes, Lelem Mebem a terminé 8e en 20 minutes et 01 secondes et Shito Gumi a terminé la course en 20 minutes et 02 secondes.

Dans la course de 8 kilomètres chez les jeunes hommes, le record de la médaille d'argent dans le dictionnaire de l'athlète a également été indiqué.