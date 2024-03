Madagascar: Judo - Championnat de Madagascar - Esca surclasse Saint-Michel de justesse

Deux clubs de la capitale, Esca et Saint-Michel, ont dominé les championnats de Madagascar version 2024. Le sommet national s'est déroulé mercredi et jeudi à Ankorondrano.

Rivalité et convivialité. Une belle ambiance a régné jeudi soir au gymnase d'Ankorondrano lors du bloc final des championnats de Madagascar pour les catégories cadets et juniors. Parents, familles, amis proches et coéquipiers sont venus nombreux soutenir les leurs. Au tableau final des médailles, l'École Sacré-Coeur Antanimena termine de justesse en tête du classement avec douze médailles d'or, onze d'argent et dix de bronze. Les judokas d'Antanimena ont surtout dominé dans les catégories des jeunes juniors U21, cadets U18 et minimes U15. Esca a raflé cinq médailles d'or chez les minimes, sept chez les cadets et deux chez les juniors. Saint-Michel se trouve à la seconde marche en engrangeant onze métaux précieux, onze médailles d'argent et dix de bronze.

Les judokas d'Amparibe ont excellé lors de la première journée du mercredi chez les seniors, en arrachant quatre médailles d'or contre deux de son principal rival, Esca. Chez les cadets, ASM s'est hissée à la seconde place au tableau des médailles en signant quatre d'or contre les sept de l'Esca. Le jeune club La Porte, qui finit troisième au classement final, a plutôt brillé dans la catégorie des minimes. Ce club a remporté cinq titres sur neuf finales disputées. Hakudokan se trouve de son côté au pied du podium en obtenant cinq médailles d'or, trois d'argent et quatre de bronze.

Révélation

Le club FJA Vakinankaratra du Clan Emilson Ralevazaha, père de l'Olympienne Naina Cécilia, a brillé avec sept médailles, dont trois d'or, une d'argent et trois de bronze. Les frères jumeaux Emilson Ralevazaha ont été intouchables dans leur catégorie respective. Jeudi, battu sur le fil en finale, Kevin Emilson Ralevazaha a déjà décroché la médaille d'argent des seniors des -66kg. Il a assuré l'or chez les juniors en s'imposant par ippon contre Tsiorinavalona Ramarijaona de NJA Atsinanana. Son jumeau Kenny, qui a terminé au pied du podium chez les seniors des -60kg, a brillé en décrochant l'or des juniors. Il a disposé de Flavien Andriantsoa Raveloson du Red Analamanga par ippon, en finale. Les jumeaux ont été champions des cadets lors de la précédente saison. « J'ai gagné cinq combats. Les plus durs ont été la finale et la demi-finale. Nous intégrerons petit à petit dans la cour des grands, dans la catégorie des seniors », a mentionné Kenny.

« Les membres de la sélection nationale ont tous confirmé leur statut de champion. La relève a également fait preuve de performance. Certains ont été surclassés et se sont hissés sur le podium. Le niveau est nettement amélioré », précise le Directeur technique national, Mamy Randriamasinoro.

Ce sommet national, précédé par le test match en février et d'autres compétitions d'envergure nationale, comme le tournoi de Capricorne en fin août, la coupe de Madagascar en novembre, ainsi que le championnat national version 2025, serviront de détection et sélection des porte-fanions du pays aux championnats d'Afrique seniors, prévus se tenir sur sol malgache l'an prochain.