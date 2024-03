Madagascar: Basketball 3X3 - Les Ankoay se remettent au boulot

À 45 jours de l'ouverture du tournoi de qualification olympique (TQO), qui se déroulera du 16 au 19 mai à Debrecen, en Hongrie, mis à part les quatre membres de l'équipe nationale Ankoay - Arnol Solondrainy, Livio Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Rick-Ley Loubacky - deux autres joueurs, Fiary Johnson Rakotonirina et Anthony Nelson Rasolomanana, ont repris l'entraînement au Palais des Sports Mahamasina depuis deux semaines.

Sous la direction de l'entraîneur national Jean de Dieu Randrianarivelo, ou coach Deda pour les initiés, les membres présélectionnés de l'équipe nationale Ankoay ont répété ce qu'ils ont appris de l'expert serbe Danilo Lukic, fondateur de l'Académie de haut niveau 3X3 de Serbie à Monastir, en Tunisie.

Actuellement, deux journées par semaine, les vendredis et samedis, ont été choisies comme jours d'entraînement faute de disponibilité de certains joueurs. L'entraînement est axé principalement sur le renforcement technique et tactique, surtout sur la condition physique de chaque joueur, afin de permettre à l'équipe malgache de combler les lacunes constatées lors de la Coupe du Monde en 2022 et lors de la Coupe d'Afrique récemment en Égypte.

Entraînement intensif

Il reste encore quarante-cinq jours, mais pour peaufiner les stratégies sur les quatre coins du terrain, ce laps de temps semble insuffisant face à l'envergure de l'événement, la qualification olympique.

« Ce qui attend les Ankoay ne sera pas facile car ils affronteront les quinze meilleures équipes nationales de plusieurs pays, notamment la Lituanie, l'Allemagne, la Suisse, entre autres. Notre travail porte sur les conditions physiques, l'adresse au tir et la coordination sur le terrain afin de trouver les automatismes et la complémentarité entre les joueurs », déclare l'entraîneur.

L'entraînement reprendra après la trêve pascale et s'intensifiera à mesure que l'événement approche. L'objectif pour l'équipe nationale Ankoay est d'être prête et plus affûtée par rapport à la Coupe du Monde de 2022.

Par rapport aux expériences vécues de l'équipe nationale Ankoay de 3x3 lors du Championnat d'Afrique, avec la médaille de bronze en poche en décembre 2023, Falihery Nasolomanjaka, un supporter de l'équipe nationale Ankoay 3x3, a donné son avis : « Physiquement, les joueurs malgaches ont souffert lors du Championnat d'Afrique. Pour le tournoi de qualification olympique, tous les adversaires sont bien au-dessus du niveau africain. Sans une préparation digne de ce nom, Madagascar n'aura aucune chance face à des joueurs professionnels. Tant qu'il est encore temps, les membres de l'équipe nationale Ankoay doivent améliorer leur précision au tir sur tous les angles du terrain, car leur succès en dépendra ».