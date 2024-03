Madagascar: Diana - Infrastructures routières dévastées par les crues

Depuis dimanche dernier, la région septentrionale de l'île est victime de fortes pluies. Malgré la baisse en intensité du cyclone Gamane, les pluies qui l'accompagnent ont causé des dégâts.

Mis à part les maisons, les écoles et d'autres bâtisses, les infrastructures routières sont les premières cibles des cyclones et des fortes pluies. En particulier après une inondation, les routes sont détruites et les Routes nationales sont souvent coupées, ce qui a un impact sur l'économie. La dégradation des routes rend difficile l'approvisionnement des populations en produits vivriers. C'est le cas du riz et des légumes. Pour l'instant, le supermarché Score a transformé son étagère de légumes en jus de fruit en carton, faute de camions en provenance de la capitale qui éprouvent énormément de difficultés pour passer.

Ainsi, après la région Sava, celle de Diana en a été victime durant cette semaine sainte, avec plusieurs coupures sur la RN6 reliant Ambanja à Antsiranana.

Tout a débuté mercredi dernier par l'interruption de la circulation sur la Route nationale RN5A reliant Ambilobe à Iharana, récemment inaugurée, plus précisément sur le pont de Manakolana PK91+100, où le remblai d'accès a été emporté par les eaux. Les pluies diluviennes qui se sont abattues à différents endroits des régions cette semaine ont également malmené les infrastructures routières sur la RN6.

Sur les axes reliant Antsiranana à Ambanja, sept coupures ont été enregistrées. Citons entre autres les ponts au PK 531+400 où la déviation a été emportée par les crues, au PK 537+109 à Ifasy où le remblai d'accès du côté d'Ambilobe a été emporté par les crues, au PK 137+327 la culée côté Ambilobe a été emportée par les crues avec effondrement de la dernière travée du pont... Les usagers qui ont emprunté ce trajet sont obligés de prendre des déviations ou de faire un transbordement.

Bilan tragique

Mais le plus tragique est la situation du pont Mahavavy au PK 568 sur lequel la première travée du côté Sud d'Ambanja s'est effondrée à cause des fortes crues de la rivière de Mahavavy, qui l'ont détachée du goudron avec une brèche de plus de 50 mètres. La circulation routière est complètement coupée. Elle est également rendue compliquée dans plusieurs secteurs à cause de la chaussée inondée. Aux dernières nouvelles, une partie de ces coupures a été restaurée par l'entreprise Colas.

En outre, avec la forte crue de la rivière de Mahavavy, les champs de culture à proximité ont tous été détruits. Selon les statistiques provisoires dressées par le district d'Ambilobe, plusieurs infrastructures ont été dévastées par la pluie, des champs et des rizières sont sous les eaux. On dénombre 8 958 habitations inondées, 2 013 maisons endommagées et 42 913 sinistrés. Des hectares de rizières inondées ont été enregistrés. D'Antsohimbondrona à Ambilobe, le radier à Mantaly est submergé, la route qui longe Tanambao Mantaly devient des rivières. Du bétail, des personnes et des biens sont emportés par les eaux. Plusieurs buses le long de la Route nationale se sont écroulées.