Madagascar: Intempéries - Dix-huit morts dans le sillage de Gamane

Plusieurs familles sont en deuil dans le Nord. Dix-huit personnes ont trouvé la mort dans les régions Diana, Sava, Analanjirofo et wAtsinanana après le passage du cyclone Gamane, selon le Bureau national de Gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), hier. Mananara Nord enregistre un décès ; Maroantsetra, sept ; Toamasina II, un ; Vavatenina, un ; Ambilobe, un ; Antsiranana II, un ; Antalaha, un ; Sambava, deux ; et Vohémar, trois.

Selon les informations détaillées par le BNGRC, certaines de ces victimes ont péri noyées, d'autres dans un éboulement ou un glissement de terrain. Ces chiffres pourraient encore s'alourdir. Quatre personnes sont portées disparues, emportées par les eaux, à Toamasina II, à Antsiranana II, à Antalaha et à Sambava.

Gamane a laissé dans son sillage près de soixante-dix mille personnes sinistrées, soit dix-sept mille ménages. Avec le niveau de l'eau qui n'a pas encore diminué dans plusieurs quartiers, vingt et un mille personnes n'ont pas encore pu rentrer chez elles. Certaines sont dans des sites d'hébergement communs, soixante-sept sont actuellement fonctionnels. D'autres sont hébergées par leurs familles. Certains de ces sinistrés devront rester plus longtemps dans ces sites d'hébergement, leurs habitations ayant été détruites par le cyclone. Ils sont six cent quarante au total selon le bilan provisoire.

Le secteur agricole n'est pas épargné. Mille six cents hectares de rizières sont inondées et six cents hectares de rizières sont ensablées.

Trois jours après son atterrissage à Vohémar, au stade de cyclone tropical, avec des vents de plus de 150 km/h et des pluies de plus de 200 mm en 24 heures, il ne reste plus que les résidus de Gamane. La direction générale de la Météorologie maintient toutefois la vigilance fortes pluies, pour les districts de Toamasina I et II, Antalaha, Brickaville, et pour les régions d'Analanjirofo et de Diana. Ses résidus sont présents près des côtes, au Centre-est et pourraient encore apporter des pluies dans les districts susmentionnés. Le système est prévu s'éloigner de Madagascar aujourd'hui.