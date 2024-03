Madagascar: Rivonirina Rajosefa - Groupe Rebika - « Nous retraçons nos aventures depuis 35 ans à Antsahamanitra »

interview

Le groupe Rebika marquera ses 35 ans d'existence avec un spectacle de Pâques baptisé «Ngeza makadiry», en collaboration avec Lax Pro et Airtel Madagascar, le 1er avril à Antsahamanitra. Pour cette occasion spéciale, tous les membres du groupe seront présents.

Que va-t-il se passer lors de ce spectacle d'anniversaire ce lundi ?

Nous prévoyons de combler tous nos fans en interprétant plus de soixante titres ce lundi, afin de célébrer ensemble le 35e anniversaire de Rebika. Même les nouveaux titres jamais entendus auparavant seront présentés. Le Rebika au grand complet sera sur scène, dans le but de donner une valeur particulière à cet anniversaire. Ce spectacle intitulé «Ngeza makadiry» sera l'occasion de partager notre aventure musicale des trente-cinq dernières années. Il se déroulera de 14h30 à 20h30. De plus, des albums comprenant plus de cent vingt titres avec des clips seront disponibles à Antsahamanitra.

Est-ce que Rampal y sera présent ?

Concernant Rampal, bien qu'il ne soit plus en mesure de se produire à plein régime en raison de son état de santé, il va rester avec nous du début à la fin du spectacle. Son engagement malgré les défis qu'il traverse témoignera de l'esprit indéfectible de notre groupe.

Comment gérez-vous vos relations avec les autres membres du groupe alors que vous résidez à Paris ?

Heureusement, la technologie rend plus facile et maintient le contact avec les membres ici à Madagascar. Habituellement, quand je compose une chanson, il y en a une pour laquelle nous ne pourrons pas utiliser les mêmes instruments qu'à Tana, car c'est ici à Madagascar que je trouve souvent plus d'inspiration. Malgré cela, à Paris, je continue à monter sur scène, mais souvent dans un contexte évangélique.

Pourriez-vous retracer l'histoire du groupe Rebika ?

Je n'ai pas été présent depuis le début, car c'est en 1993 que j'ai rejoint le groupe. Auparavant, j'étais membre d'un groupe à Toamasina, notamment avec Lucien ainsi que dans le groupe «Johary», et j'avais également mon propre groupe nommé «Mahavanona». Plus tard, lorsque mes parents ont été affectés à Tana, j'ai rejoint l'aventure du groupe Rebika. En 1987, Hery Tiana, Benja, Noely, Rivo et Hery se sont rencontrés, débutant par l'animation d'événements tels que des mariages et des inhumations en interprétant des titres. En 1988, la rencontre avec Rampal a marqué le début de la création du groupe, avec une immersion immédiate dans l'écriture et la diffusion de nos propres chansons sur les médias. Et après, Tonton Pà et moi-même avons rejoint l'équipe.

Quels sont vos projets pour marquer ce 35e anniversaire ?

Nous envisageons de partager cet anniversaire avec tous nos fans à travers le pays ainsi qu'à l'étranger. Cependant, pour l'instant, notre priorité est de nous concentrer sur le spectacle à Antsahamanitra. Nous penserons au prochain événement après cela.