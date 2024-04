Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Avril 2024

Rca : Après l’arrivée d’«instructeurs russes» - La société civile du Haut-Mbomou inquiète

Jusque-là, les hommes de Wagner n'avaient pas pris pied dans cette zone peuplée de la communauté zandé. Le gouvernement centrafricain a confirmé récemment le déploiement « d'instructeurs russes » pour soutenir l'armée à Obo, dans le Haut-Mbomou, une région très isolée du sud-est du pays. Jusque-là, les hommes de Wagner n'avaient pas pris pied dans cette zone où depuis un an, un groupe d'autodéfense issu de la communauté zandé (Azandé Ani Kpi Gbé, ou AAKG) mène des actions contre les rebelles de l'UPC. Les civils payent les conséquences de l'insécurité entretenue par cette rivalité. La Minusca vient d'ailleurs de décider de renforcer sa présence à Obo. Wagner pourrait, pour sa part, former les hommes d'Azandé Ani Kpi Gbé pour en faire leurs supplétifs. ( Source :abangui.com)

Sénégal : Affaires militaires - Macky Sall signe un décret mettant la Gendarmerie comme partie intégrante de l’armée

Par décret 204.804 le président sortant, Macky Sall a mis la Gendarmerie sous tutelle de l’armée. Dans ce décret en article premier, il est mentionné que « La Gendarmerie fait partie intégrante des Forces armées. Ses formations prennent rang à la droite des autres forces dans les prises d’armes et défilent en tête des troupes. Les loi et règlements militaires lui sont applicables, sauf exception motivée par la spécificité de son organisation et de son service. Elle est compétente sur toute l’étendue du territoire national. Elle exercice ses compétences de police administrative et judiciaire dans les villes et les Communes ainsi que la police militaire auprès des armées. » (Source : Sud Quotidien)

Niger : Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie - Le Comité de gestion reçoit plus de 11.500.000 Fcfa

Le Comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie (FSSP) a reçu, ce vendredi 29 mars 2024, 11.573.500 CFA en espèce en contributions venant de bonnes volontés. Il s’agit de 200.000 CFA de l’amical des anciens collégiens du département de Téra dénommé Tera promo 88 et alentours, 35.000 CFA des femmes vendeuses de poisson du marché dolé de Niamey, 1.000.000 CFA de l’association des anciens ambassadeurs et consuls généraux à la retraite, 50.000 CFA de la diaspora nigérienne en Côte d’Ivoire, 10.268.000 CFA d’une bonne volonté et 20.500 CFA des agents du site pétrolier d’Agadem. (Source : aniamey.com)

Togo : Justice et lois- Faure renvoie la nouvelle Constitution devant l’Assemblée

Le président Faure Gnassingbé a ordonné vendredi que la nouvelle Constitution, fraichement adoptée pour instaurer un régime parlementaire et non plus présidentiel, soit soumise à un nouveau vote des députés, dans un contexte de tension politique croissante. Rapporte l’Afp.Selon cette source, Lundi soir, l’Assemblée nationale, dominée par l'Union pour la République (UNIR), au pouvoir, avait validé le nouveau texte, une réforme constitutionnelle vivement contestée par l'opposition qui y voit une manœuvre du président pour se maintenir au pouvoir.« Toute chose étant perfectible, et au regard de l'intérêt suscité au sein de la population par le texte depuis son adoption, le Président de la République a demandé ce jour à la présidente de l'Assemblée nationale de faire procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée », a annoncé Yawa Kouigan, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement à la télévision d'Etat vendredi soir. Depuis l'adoption de la nouvelle Constitution, l'opposition est vent debout contre le régime, craignant que ce changement ne laisse la voie libre au maintien à la tête du pays du président Faure Gnassingbé, alors que les élections législatives et régionales doivent avoir lieu dans trois semaines, le 20 avril.

Gabon : Cohésion nationale - Jean Ping sera présent au Dialogue national

580, c’est le nombre de personnes invitées à participer au Dialogue national. Un chiffre qui englobe toutes les composantes de la société gabonaise parmi lesquelles les acteurs politiques de premier plan tel que le candidat malheureux à la présidentielle de 2016, Jean Ping. Selon cette source, c’est par le décret numéro 128bis/PT/-PR/MRI du 26 mars 2024 portant désignation des participants au Dialogue national, que les autorités ont rendu publique leur liste. Une étape cruciale pour ce processus, oréolé par la présence de Jean Ping, reconnu, selon la terminologie des autorités, « pour son expertise ou son expérience ».Dès le début de la Transition, l’ancien chef de file de la Coalition pour la nouvelle République (CNR) s’était dit disposé à accompagner le Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI) dans la réussite de ce processus. Ce sera finalement à l’occasion des Assises du Dialogue national, qui s’ouvriront le 02 avril prochain, que l’ancien diplomate apportera son expertise. Le Dialogue national inclusif (DNI), piloté par les confessions religieuses, est marqué par une absence d’Albert Ondo Ossa. En effet, l’ancien chef de file de la coalition Alternance 2024, et principal concurrent à Ali Bongo lors de l’élection présidentielle « tronquée », ne figure nulle part, que ce soit au sein du bureau, ou même en qualité d’homme d’expérience doté d’une expertise avérée, ni même en qualité de simple participant. ( Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Fête de Pâques- Le président Traoré appelle à la prière pour un Burkina de sécurité, de paix et de stabilité

Le président Ibrahim Traoré a appelé, les fidèles chrétiens à prier pour un Burkina Faso de sécurité, de paix et de stabilité à l'occasion de la fête de Pâques, célébrant la résurrection du Christ après quarante jours de jeûne et de prière.Dans un message publié sur sa page X, Twitter, le président a souligné l'importance de la solidarité, du partage et de la tolérance pour construire un avenir meilleur pour le Burkina Faso."Dans le contexte de la lutte pour la reconquête de notre territoire, de notre dignité et de notre souveraineté, j’invite les fidèles chrétiens à toujours porter notre chère patrie dans leurs prières. Dans la solidarité, le partage et la tolérance, bâtissons un Burkina de sécurité, de paix et de stabilité", a-t-il écrit en souhaitant une bonne fête à tous les fidèles chrétiens. ( Source :aouaga.com)

Mali : Politique - plusieurs partis politiques réclament le retour à l’ordre constitutionnel

Lors d'une déclaration faite ce dimanche 31 mars 2024 au siège de l'Adema PASJ, plusieurs partis, regroupements politiques et organisations de la société civile réclament la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser, dans les meilleurs délais, l'élection présidentielle. (Source :abamako.com)

Côte d’Ivoire : Postes de contrôle juxtaposés de Laleraba- : Des vivres aux forces de l’ordre et populations

Depuis le début de la création des postes de contrôle juxtaposés de Laleraba (frontière Côte d’Ivoire-Burkina Faso), Scanning systems, le concessionnaire de l’Uemoa qui a construit lesdits postes apporte son soutien aux fidèles musulmans riverains de ce site de contrôle en période de jeûne. Notamment les localités de Laleraba en Côte d’Ivoire et Niangolodougou au Burkina Faso. Pour cette année, les dons étaient composés de trois tonnes de riz et une tonne de sucre. Les forces de l’ordre, la Douane, la préfecture ainsi que la Gendarmerie exerçant à Ouangolodougou ont eux-aussi reçu des sacs de riz et des cartons de sucres. Lago Jonas, conseiller en charge des relations publiques, a, au nom de Mory Diané président, directeur général de la structure donatrice relevé que ce geste est une façon de soutenir les musulmans. (Source : fratmat.info)