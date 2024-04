Cote d'Ivoire: Centrale solaire photovoltaïque de Boundiali - L'inauguration de la Phase 1 prévue le 03 avril 2024

La cérémonie d'inauguration de la Phase 1 du projet de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de Boundiali se tiendra le 03 avril 2024. Cette information a été rendue publique par Côte d'Ivoire Energies. A cette même occasion, il sera procédé à la pose de la première pierre de la Phase 2 du projet dont la fin des travaux est fixée en avril 2025.

Installé sur une superficie totale de 78 ha (Phase 1 : 36 ha et Phase 2 : 42 ha), le projet de construction d’une centrale solaire à Boundiali a été initié dans le cadre de la diversification des sources de production d’électricité du pays.

Ce projet participe à l’atteinte des objectifs de l’Etat de Côte d’Ivoire, notamment l’accroissement de la part des EnR dans le mix énergétique (45% à l’horizon 2030 y compris la grande hydroélectricité) et le respect de ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre (31,4%).

D’un coût global de 75,6 millions d’Euros, soit plus de plus de 115 milliards de Fcfa, ce projet facilitera l’électrification des villages et favorisera l’amélioration de la qualité de service de plus de 430 000 ménages. L’infrastructure contribuera également à l’alimentation d’environ 70 000 foyers, à économiser 60 000 tonnes équivalent de CO2 par an, à la création de 300 emplois directs et indirects pendant la construction, ainsi que de 40 emplois directs et indirects pendant l’exploitation