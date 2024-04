Ile Maurice: Maintien de la veille de fortes pluies

Les services météorologiques de Vacoas ont maintenu ce dimanche 31 mars leur avis de veille de fortes pluies émis depuis hier. Les îles Maurice et Rodrigues sont concernées.

La masse d'air couvrant notre région demeure humide et instable, explique la météo dans son bulletin de fin de matinée. Des nuages actifs associés aux restes de Gamane s'approchent de Maurice par le nord-ouest et influenceront le temps local par moments.

Elle prévoit des périodes nuageuses avec des averses localisées cet après-midi surtout sur la partie est, sud-est et le plateau central. Ces averses seront parfois modérées à localement fortes avec orages isolés et pourraient occasionner des accumulations d'eau temporaires aux endroits à risques. Des poches de brouillard sont prévues sur les hauteurs.

La température maximale variera entre 24 et 26 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés Celsius sur le littoral demain.

La température minimale sera entre 21 et 23 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 24 et 26 degrés Celsius dans les régions côtières cette nuit. Vent de secteur est à environ 15 km/h, se renforçant avec des rafales sous les averses orageuses.

Ci-dessous les avis de météo Maurice :

Veille de fortes pluies pour Maurice émise à 11h20 le dimanche 31 mars 2024.

La masse d'air demeure humide et instable sur notre région.

D'autres nuages actifs associés aux restes de 'GAMANE' s'approchent de Maurice par le Nord-ouest et influenceront le temps à partir de cet après-midi.

Des averses modérées à localement fortes accompaignes d'orages sont prevues dès cet après-midi.

Des accumulations d'eau sont aussi probables dans endroits habituels.

Ainsi, une veille de fortes pluies reste en vigueur à l'île Maurice.

Conseils pratiques :

En cas de fortes averses orageuses, il est conseillé de :

de rester en lieu sûr ; d'éviter les espaces ouverts, les randonnées, les sorties en mer et de s'abriter sous les arbres ; d'éviter les endroits propices à l'accumulation d'eau ; et d'être très prudent sur les routes en raison de la visibilité réduite due aux fortes averses et aux nappes de brouillard.

La situation est suivie de près par les services météorologiques de l'île Maurice et ce bulletin sera mis à jour en fonction de l'évolution de la situation.

Il est conseillé au public de consulter les bulletins qui suivront.

Veille de fortes pluies pour Rodrigues émise à 08h30 dimanche 31 mars 2024.

Des nuages résiduel associés à GAMANE s'approchent de l'île par l'ouest.

Ces nuages pourraient occasionner des averses modérées à localement fortes avec orages pendant la journée.

Une veille de fortes pluies est donc en vigueur à Rodrigues

Conseils pratiques :

En cas de fortes averses orageuses, il est conseillé de :

de rester en lieu sûr ; d'éviter les espaces ouverts, les randonnées, les sorties en mer et de s'abriter sous les arbres ; d'éviter les endroits propices à l'accumulation d'eau ; et d'être très prudent sur les routes en raison de la visibilité réduite due aux fortes averses et aux nappes de brouillard.

La situation est suivie de près par les services météorologiques de l'île Maurice et ce bulletin sera mis à jour en fonction de l'évolution de la situation.

Il est conseillé au public de consulter les bulletins qui suivront.