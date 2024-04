Ile Maurice: Il tente de voler une voiture à l'heure de la prière

«Linn fim simik.» C'est la conclusion à laquelle sont parvenus ceux qui ont visionné cette vidéo, où on voit un homme, dans un état second, qui peine à tenir debout et qui a le dos plié tel un roseau sous un vent cyclonique.

Selon de nombreuses personnes qui s'étaient rendues à leur séance de prière à la rue Coton, Route des Pamplemousses jeudi soir, l'homme marchait en titubant, avait les yeux révulsés et tenait debout par on ne sait quel miracle... Un tiktokeur nous explique que c'est après l'iftar que quelqu'un l'a aperçu rôdant tout près d'une voiture. L'homme, malgré son état, avait l'intention de voler le véhicule ou de forcer la portière, affirment des témoins. Il tenait un long couteau entre les mains. «Personne ne voulait s'approcher de lui pour le maîtriser. On a préféré appeler la police de Plaine-Verte pour qu'elle s'en charge.»

Aux dernières nouvelles, l'homme n'a pas été arrêté mais a été placé en cellule de dégrisement, en attendant sans doute de pouvoir s'expliquer.