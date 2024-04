Ile Maurice: Reconnu coupable d'avoir balancé un préservatif et d'autres déchets chez son voisin

Son incivilité ne restera pas impunie. Owen Stephane Eloïc Furcy, un habitant des basses Plaines-Wilhems, a été reconnu coupable sous une accusation formelle de «throwing filth in the premises of another person» jeudi dernier devant le tribunal de Rose-Hill.

Dans son témoignage, le plaignant raconte qu'il nettoyait sa cour le 2 décembre 2016, vers 12 h 30, lorsqu'il a entendu sa voisine appeler son petit-fils pour l'informer qu'il - le plaignant - faisait le ménage. Par la suite, le plaignant a remarqué que l'accusé - le petit-fils donc - était perché sur le mur. Une fois que le plaignant avait terminé son nettoyage, il est reparti dans sa chambre à l'étage pour se reposer. «Vers 16 heures, pendant que je me reposais, j'ai été réveillé par un grand bruit en bas et je me suis immédiatement dirigé vers ma fenêtre pour voir ce qui se passait. De chez mon voisin, je pouvais voir l'accusé jeter des déchets par-dessus le mur de sa cour chez moi», explique le plaignant.

Il a précisé que les déchets étaient constitués de mangues, d'un sac en plastique, d'une canette de boisson et d'un préservatif. De souligner que la hauteur du mur était d'environ 5 à 6 pieds et qu'il se trouvait à environ 10 à 12 pieds de l'endroit où se trouvait l'accusé. Owen Stephane Eloïc Furcy, qui a plaidé non-coupable, soutient que c'est une fausse accusation à son encontre, étant donné, dit-il, que son voisin et lui sont en mauvais termes. «Il s'est toujours montré amer envers moi», avance l'accusé.

Après avoir écouté les deux parties, le magistrat Ilfaaz Nathire a noté que le témoignage du plaignant avait à peine été contredit. Le tribunal a considéré sa version comme crédible et fiable. «Le tribunal considère aussi que l'allégation selon laquelle l'affaire aurait été signalée à cause de mésentente est frivole et dénuée de fondement», a fait valoir le magistrat qui note que la déposition du voisin contre l'accusé avait été faite 24 heures après l'incident. Le magistrat a prononcé un jugement de culpabilité contre l'accusé.