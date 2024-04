Angola: Les entreprises angolaises établissent des partenariats durant le Forum d'affaires et de connectivité

Huambo — Les 37 entreprises nationales participant au Forum d'affaires et de connectivité, organisé pendant deux jours à Huambo, se sont engagées à établir des partenariats entre elles, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'eau, du transport, de la logistique, de l'irrigation et de la communication.

L'information a été confirmée par le directeur exécutif du Forum, Joaquim Dombaxe, à la fin de l'événement, qui s'est ouvert vendredi, à l'initiative du Groupe Media Nova, sous le thème « L'agriculture, base de la durabilité alimentaire ».

Il a déclaré que les hommes d'affaires ont réalisé qu'il existe de nombreuses activités qui peuvent être mieux réalisées entre eux, grâce à des partenariats et des avantages mutuels, simplement par une plus grande synchronisation et coordination dans les affaires.

Il a souligné que le troisième Forum d'Affaires et de connectivité a démontré le potentiel commercial et ce qui est le mieux fait en termes d'agro-industrie dans le pays, comme la production de blé dans cette région des Hauts Plateaux du Centre.

Parmi les 37 entreprises engagées à établir des partenariats, le responsable a déclaré que cinq ont déjà commencé les négociations, notamment celles qui réalisent des travaux d'irrigation des fermes, des technologies de l'information et de la communication, de l'énergie solaire et de l'eau.