Ile Maurice: SAJ Bridge - La traversée en 1 minute et 32 secondes !

Le SAJ Bridge suscite l'intérêt des usagers de la route pour sa conception ingénieuse et son impact sur la circulation. Notre expérience récente nous a permis de parcourir ce pont vendredi matin, à un moment où l'heure de pointe tirait à sa fin.

À 9 h 29, après quelques minutes de ralentissement, nous traversons le Coromandel Interchange. Une fois engagés sur le SAJ Bridge, la fluidité du trafic est remarquable. À une vitesse moyenne de 50 km/h, nous atteignons la sortie de Soreze pour rejoindre l'autoroute en 1 m 32s seulement...

Il faut noter que notre trajet de la gare de Rose-Hill jusqu'à Coromandel a duré environ 22 minutes, compte tenu de la distance et de la densité du trafic. Le temps pour effectuer le trajet pourrait donc être plus durant les heures de pointe. Pour ceux qui empruntent le SAJ Bridge pour la première fois, une certaine vigilance est de mise pour éviter les erreurs de navigation. En effet, une fausse manoeuvre peut conduire les conducteurs sur le fly-over descendant vers Petite-Rivière, une situation potentiellement déroutante pour les non-initiés. Toutefois, la signalisation est claire et bien placée, aidant les conducteurs à choisir la bonne voie en fonction de leur destination. Les voies doubles permettent aux automobilistes de circuler sans être perturbés par ceux qui ralentissent pour admirer la vue panoramique offerte par le pont suspendu.

La beauté du SAJ Bridge est indéniable, cependant, pour ceux qui se concentrent sur la conduite, il peut être difficile de pleinement profiter du paysage en raison de la vitesse et de l'attention nécessaires au trajet. Sur le plan de la sécurité, les policières qui semblent ne pas vouloir se faire remarquer mais restent toutefois visibles avec la présence de leur véhicule sont munies de radars mobiles pour veiller au respect de la vitesse maximale de 60 km/h imposée sur le SAJ Bridge. Avec la fluidité du trafic, les automobilistes seront certainement tentés d'aller plus vite, surtout s'ils ne sont pas là pour un long drive afin d'admirer le paysage. Le SAJ Bridge incarne certes une prouesse d'ingénierie qui allie fonctionnalité et esthétique.