Congo-Brazzaville: Service public - Anatole Collinet Makosso visite les sites d'exploitation de LCDE et d'E2C

Face aux plaintes récurrentes de la population suite aux perturbations constatées dans la desserte en électricité et en eau potable à Brazzaville, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a visité le 29 mars dernier le système performant de télégestion servant de contrôle du circuit hydraulique, du captage et du traitement d'eau et le poste Mbouono, dans le 8e arrondissement Madibou.

Accompagné du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, le Premier ministre a commencé sa ronde par la direction départementale de La Congolaise des eaux (LCDE) où il a été accueilli par son directeur général, Parfait Chrysostome Makita, et son équipe. A en croire les responsables de LCDE, actuellement cette entreprise n'a pas de souci dans la production et le transport d'eau. Les pénuries constatées dans la ville sont dues aux problèmes d'électricité.

Anatole Collinet Makosso et sa délégation se sont rendus ensuite à Madibou, notamment au poste Mbouono qui alimente une grande partie du centre-ville de Brazzaville à travers ses deux transformateurs de 31KVA. Après un jeu de questions/réponses avec le directeur général d'Energie électrique du Congo (E2C), André Danga-Adou, le Premier ministre s'est fait une idée de la réalité sur le terrain. Selon E2C, plusieurs causes justifient les perturbations dans la fourniture de l'électricité à Brazzaville. Il s'agit, entre autres, de la vétusté de l'unique ligne reliant Pointe-Noire à Brazzaville, la canicule observée ces derniers jours qui fait chauffer les installations. « Notre réseau de transport, il y a dix à quinze ans, avait des surtensions parce qu'il n'avait pas de charges. Aujourd'hui, avec la monté en flèche des constructions au niveau de Brazzaville et les quartiers qui se développent, la charge est en train d'augmenter d'une façon accélérée. Nous avons pensé positionner les compensateurs statiques afin d'améliorer la tension sur le réseau de transport », a expliqué André Danga-Adou, annonçant l'installation sous peu des compensateurs pour tenter d'améliorer la situation au niveau du poste Mbouono.

Le gouvernement réaffirme son soutien

Outre le renforcement du circuit existant, E2C ambitionne la construction d'un nouveau poste à Mpila pour améliorer la situation du centre-ville. Quant aux problèmes de pénurie d'eau, il a indiqué que les installations de LCDE font partie des structures stratégiques dans la desserte en électricité à l'image des hôpitaux, du CNTV et autres édifices publics.

Après avoir touché la réalité du doigt, le chef de l'exécutif a rassuré la population que les services techniques sont à pied d'oeuvre afin d'améliorer la situation. « Nous avons tenu de venir ici en raison des plaintes enregistrées çà et là, et surtout en raison des explications que LCDE nous a données rappelant qu'elle n'a pas forcément, à l'heure actuelle, des problèmes de production, de transport d'eau, ni des problèmes des produits chimiques comme cela s'est passé en décembre dernier. Le problème que LCDE a est surtout l'instabilité de l'électricité qui fait que, dès qu'il y a quelques coupures, ses équipements de production et surtout de transport d'eau prennent un coup », a expliqué Anatole Collinet Makosso.

D'après lui, les cadres d'E2C l'ont rassuré de ce qu'ils travaillent en parfaite collaboration avec LCDE qui n'est pas, en réalité, victime des délestages, mais plutôt des black-out, des coupures d'électricité de façon brutale ou encore une baisse de tension. « Ce qui fait que nous ayons cette instabilité d'électricité, c'est le fait que nous n'avons qu'une seule ligne de transport pour relier Pointe-Noire et Brazzaville. Le temps de trajet sur une ligne déjà vieillissante est à l'origine des baisses de tension et des difficultés à alimenter toute la ville de Brazzaville. Les cadres d'E2C sont à la manoeuvre, nous espérons que nous arriverons toujours à bout de cela et le gouvernement continuera de travailler, à faire en sorte que nous puissions disposer davantage des ressources pour améliorer une fois pour toute ces réseaux de distribution tant d'eau que d'électricité », a assuré le Premier ministre.