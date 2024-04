Afrique: Plusieurs recommandations pour la prise en charge des enfants en difficulté

Le colloque international sur l'enfant en situation de handicap en Afrique s'est tenu du 26 au 27 mars à Libreville, au Gabon. Organisé sur le thème, « Itinéraire de l'enfant en situation de handicap en Afrique : état des lieux et perspectives », il a abouti à des propositions importantes en vue d'aider les pays africains, particulièrement le Gabon, à envisager une prise en charge et une protection optimale des enfants en condition difficile.

Les participants au colloque ont émis plusieurs recommandations afin de trouver des solutions pouvant améliorer les systèmes d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Il s'agit, entre autres, de favoriser la formation des professionnels et des parents ; de décaler le positionnement du savoir en tant que soignant et d'inventer des dispositifs créatifs, et savoir s'adapter au contexte culturel.

Il a été également recommandé de définir un cadre clair auprès des services spécialisés afin de permettre l'approche pluridisciplinaire ; d'accentuer les campagnes de sensibilisation aux troubles ; de sensibiliser et dépister les enfants dans les établissements scolaires.

Les intervenants ont aussi suggéré la création et le renforcement des centres spécialisés existants ; la formation des enseignants du primaire à la détection de certains signes, à travers les grilles d'évaluation des troubles ; de mettre en place des subventions stables et pérennes pour accompagner les structures dans la prise en charge des enfants ; de réviser le décret et appliquer les lois relatives aux personnes en situation de handicap.

Ils ont aussi suggéré la formation des enseignants spécialisés par l'Institut pédagogique national; la création d'une formation continue d'éducateurs spécialisés et enfin, la promotipn des partenariats avec les assurances pour les centres de formation et les centres hospitaliers.

Signalons que le colloque international sur l'enfant en situation de handicap en Afrique a été organisé à l'occasion de la commémoration des quinze ans de la disparition de l'ex première dame du Gabon, Édith Lucie Bongo Ondimba.

L'itinéraire de l'enfant en situation de handicap est une invitation offerte pour questionner les connaissances et les pratiques professionnelles et de mutualiser les efforts pour une meilleure prise en charge, plus adaptée au besoin réel de l'enfant.

A l'ouverture des travaux, la ministre gabonaise des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang Anato, a expliqué que le colloque réunissant les participants des pays de la sous-région permet d'évaluer les progrès accomplis, notamment au Gabon, dans la prise en charge des enfants en situation de handicap.

Plusieurs thématiques tournant autour de la protection de l'enfant et du handicap ont marqué les travaux qui ont abouti à la publication d' un document de synthèse. Les points non résolus feront l'objet de recherche de résolutions qui seront exposées lors de la prochaine édition.