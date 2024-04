Ethiopie: Le vice-Premier ministre Temesegen Tiruneh a visité la société Ethio Telecom.

Addis Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh, récemment nommé président du conseil d'administration d'Ethio Telecom, a visité les différents sites de l'entreprise en compagnie des membres du conseil d'administration.

Le vice-Premier ministre et les membres du conseil d'administration ont commencé leur visite au centre d'expérience de l'entreprise au mémorial de la victoire d'Adwa et ont visité le centre de services Premium, le centre de données modulaires et les centres de service client.

Au cours de la visite, il a été indiqué qu'en plus d'améliorer l'accessibilité et la qualité de la connectivité, l'entreprise réalise de nombreux travaux pour simplifier la vie des gens en fournissant des solutions numériques et des services financiers numériques.

Il a été souligné qu'en utilisant l'opportunité créée par les capacités des infrastructures de télécommunications et numériques, les institutions gouvernementales devraient connaître et utiliser les capacités numériques développées afin de pouvoir fournir des services rapides, efficaces et fiables en mettant à jour leurs procédures par voie numérique.

Les informations que nous avons reçues de la société indiquent qu'Ethio-Telecom a exprimé son appréciation pour les efforts et la contribution qu'elle apporte pour faire du voyage de l'Ethiopie numérisée une réalité et que le conseil d'administration fournira un soutien et un leadership appropriés afin que cela continue à être renforcé.