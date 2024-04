Congo-Kinshasa: Tanganyika - 150 combattants du groupe armé SARMA rendent leurs armes aux autorités militaires à Kalemie

La cellule de communication du Programme de désarment, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS) Tanganyika, a rapporté samedi 30 mars, qu'environ 150 combattants du groupe armé SARMA accompagnés de leurs dépendants ont rendu les armes aux autorités militaires à Kalemie. C'est depuis le 26 mars que ces combattants ont commencé à quitter la brousse pour leur reddition. Ils étaient munis d'armes de type AK 47, d'arcs et de plus de 200 flèches empoisonnées.

Pour évaluer leurs besoins en termes de cantonnement, une délégation mixte P-DDRCS et 22e brigade des FARDC s'est rendue, vendredi 30 mars, dans la localité de Kampunda à 35 km de Kalemie, afin de visiter le site qui pourrait les accueillir pour organiser leur désarmement et démobilisation. Les membres de la délégation du P-DDRCS et de la 22e brigade des FARDC, ont également visité le site de Djimbwe à 18 km de Kalemie sur le même axe routier.

Ces combattants étaient accompagnés de plus d'une centaine de leurs dépendants.

Pour l'instant, ces miliciens dirigés par leur leader Shabani Kasaï Sarma se sont installés au village Kampunda à 35 km au nord de Kalemie sur la route Bendera en attendant leur désarmement et leur adhésion au processus démobilisation.

Vendredi 22 mars dernier, 11 autres combattants du même groupe armé s'étaient encore rendus aux FARDC au village Kidjugwe sur les collines surplombant la cité de Kabimba dans le territoire de Kalemie. Eux aussi étaient munis de deux armes de type AK 47, de 4 arcs et de 87 flèches empoisonnées, rapporte la cellule de communication du P-DDRCS/Tanganyika.