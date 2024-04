Ile Maurice: Prix chaud-colats !

Comme chaque année, Pâques est un moment de piété, de réjouissance et de partage. Tradition oblige, outre les messes et les repas en famille, les chocolats en forme d'oeuf et de lapin, associés aux festivités, seront au menu. Mais avec l'inflation, les prix des chocolats font certes hésiter plus d'un.

Dans un supermarché de la capitale, les premiers rayons sont remplis de chocolats de toutes variétés et de toutes marques. Ceux en forme d'oeuf et de lapin, enveloppés dans des emballages colorés, attirent le plus. Mais les prix laissent un goût amer : les plus petits paniers d'oeufs de Pâques avec des mini-chocolats commencent à partir de Rs 200 l'unité, allant jusqu'à Rs 400, voire Rs 600 roupies pour les plus gros. Les chocolats en forme de lapin sont quant à eux vendus en moyenne à plus de Rs 500 et jusqu'à Rs 700 l'unité. Quant aux paquets de chocolat suisse, il faut compter Rs 900 en moyenne pour une petite boîte.

«Comme ma fille est adolescente, elle ne tient pas vraiment à acheter des chocolats de Pâques, mais se concentre davantage sur la tradition familiale et les prières. Je n'achète qu'une seule boîte de chocolats pour préserver l'ambiance. Pour nous, c'est l'esprit d'amour, de prière et de joie qui est à l'origine de Pâques. Nous passons la journée en allant à l'église et ensuite au déjeuner en famille, que nous contribuons tous à préparer étant donné que le coût des produits alimentaires a également augmenté. Nous préparons traditionnellement un poulet rôti, des légumes et du dessert. Nous avons constaté une augmentation dans nos dépenses pour moins d'achats contre les années précédentes, mais nous avons fait de notre mieux pour accomplir les préparatifs de cette occasion», explique Jannick.

%

Pour les mamans ayant des enfants en bas âge, «il est difficile de faire des achats. Mon fils, âgé de trois ans, m'a accompagnée au supermarché jeudi pour faire les courses en vue de la célébration de Pâques. Fidèles à la tradition, nous achetons toujours des chocolats pour les enfants, y compris les neveux et nièces. L'un des chocolats les plus attirants pour les enfants reste le lapin enveloppé dans une feuille d'or. Mon fils s'est obstiné à vouloir ce lapin, dont le prix est de Rs 600 l'unité. Étant donné que nous offrons des chocolats à de nombreux membres de la famille, nous devons prévoir un budget spécifique pour ceux-ci, outre les autres préparatifs tels que le dîner ou le déjeuner», confie K.B.

Même son de cloche de la part de G. E., âgé d'une vingtaine d'années, qui raconte : «Dans ma famille, nous avons toujours mis l'accent sur la foi et l'esprit de partage à l'occasion de Pâques. Les chocolats faisant partie de notre tradition mauricienne, beaucoup peuvent ou ne peuvent pas en acheter. Cependant, lorsque j'étais dans un commerce de ma localité, j'ai vu un enfant en bas âge se diriger vers le rayon chocolat. Son père a vérifié le prix et lui a dit 'nous l'achèterons ailleurs, c'est trop cher'. Personnellement, je pense que nous devons enseigner aux enfants que la signification de Pâques ne réside pas dans les chocolats, mais dans la foi. D'autre part, je suis conscient que nous devons aujourd'hui faire des compromis sur les petites joies en raison du coût élevé de la vie. À mon domicile, nous préparons traditionnellement le briyani pour le déjeuner après la messe et, compte tenu du prix coûteux des ingrédients et de la viande, cela entraîne quand même un stress financier.»

Patrice, qui envisage d'organiser un déjeuner chez sa tante, confie : «Pour l'instant, je pense d'abord au repas pour tout le monde. Nos salaires sont restés les mêmes, et cette fois-ci, même la facture du CEB a triplé (...) Si je sens que j'ai assez d'économies, j'achèterai des chocolats de Pâques pour tous mes cousins. La priorité est davantage à la convivialité et à l'amour qu'aux cadeaux et aux chocolats.»