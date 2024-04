Algérie: Commerce - Les mesures décidées par le président de la République à l'origine de la régulation des marchés durant le Ramadhan

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé que les mesures proactives décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour garantir la disponibilité des produits de base, ont permis de réguler les marchés pendant le mois de Ramadan, indique, dimanche, un communiqué du ministère.

Le ministre a présidé une réunion d'évaluation tenue par visioconférence avec les directeurs régionaux et de wilayas, en présence des cadres centraux, consacrée à l'examen des développements du marché pendant le mois de Ramadan et l'Aïd El-Fitr, en sus de la présentation des mesures et des politiques prises pour garantir la disponibilité des produits de base "à des prix raisonnables".

Dans ce cadre, le ministre a affirmé que "les instructions strictes et les mesures proactives du président de la République visant à garantir la disponibilité des produits de base en autorisant l'importation des viandes rouges et blanches, à réguler les marchés pendant le mois de Ramadan, à augmenter la part des minoteries privées en blé, et à multiplier la production d'huile et de sucre, ont contribué à la stabilité du marché pendant ce mois sacré", souligne le communiqué.

Par ailleurs, le ministre a salué "la coopération et la coordination totale" entre son département et les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, de l'Intérieur et des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, ainsi que "leur contribution efficace" à la stabilisation des prix des produits de large consommation tout en assurant leur disponibilité.

%

Il a également loué les efforts des cadres centraux, des directeurs régionaux et de wilayas, ainsi que des inspecteurs et agents de contrôle, notamment dans la mise en oeuvre des politiques et des mesures prises, soulignant l'importance du travail collectif et de la coordination efficace pour atteindre "les objectifs communs au service des citoyens et pour renforcer la stabilité économique et sociale".

Au terme de la réunion, M. Zitouni a exprimé sa confiance en la capacité des cadres et des directeurs à poursuivre leur travail avec le même "enthousiasme et dévouement" pendant la période de l'Aïd El-Fitr, appelant à intensifier les efforts pour garantir la disponibilité des marchandises et des biens essentiels aux citoyens durant cette occasion religieuse.