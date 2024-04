Congo-Kinshasa: Grand Katanga - L'institut de recherche « Ebuteli » note une diminution des violences électorales en 2023

Dans sa note d'analyse publiée jeudi 28 mars, l'institut de recherche dénommé « Ebuteli » a noté une diminution en 2023, des violences et conflits électoraux dans le Grand Katanga, contrairement aux processus électoraux des années précédentes.

Dans ce document d'analyse présenté aux médias, on peut lire que le processus électoral en cours a enregistré moins de violences dans le Grand Katanga par rapport aux processus précédents qui étaient emailés de profondes violences.

Jacques Mukena, chercheur et membre de cet institut de recherche, affirme que depuis novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024, il y a eu 18 incidents dans l'espace Grand Katanga.

Il indique que « dans les régions du Katanga, Lubumbashi, Kasumbalesa, Kasumbakesa, Kolwezi, Likasi partout on a pu vérifier et enregistrer des incidents. Il y a eu mois de violence électorale ».

Ce chercheur a précisé que les incidents les plus importants monitorés sont les affrontements entre les partisans des partis politiques, UDPS, Ensemble, Nouvel Elan et même UNAFEC. Ces données ont été collectées depuis le mois de novembre 2023, ajoute-t-il.

Dans son rapport, Ebuteli mentionne aussi des cas de décès liés au processus électoral, mais sans en préciser le nombre.

Jacques Mukena a cependant souligné que les incidents repris dans leur rapport de monitoring ont été enregistrés, documentés et triangulée de manière objective, et ont aussi été rapportés par les médias.

L'institut de recherche « Ebuteli » dit avoir fait trois autres notes d'analyse. La première c'est celle-ci sur le Grand Katanga, la deuxième, concerne Kinshasa et la troisième, porte sur la ville de Goma.

« Comme nous avons produit des recommandations, on va encore les utiliser dans notre propre recherche mais aussi aller parler aux parties prenantes parce que nous avons décidé que si on doit améliorer le processus électoral ça sera maintenant. Donc, on a commencé à collecter les données et les recommandations pour améliorer le processus de 2028 et tout ce qui va suivre », a conclu Jacques Mukena, chercheur et membre de Ebuteli.