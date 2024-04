Togo: Les chrétiens jouent un rôle actif dans la société

Le président Faure Gnassingbé a adressé ses voeux à ses concitoyens à l'occasion de Pâques.

'Puisse notre nation continuer de se fortifier dans la paix et la concorde, par le raffermissement de la fraternité et de la solidarité dans nos communautés', a posté le chef de l'Etat sur les réseaux sociaux.

Le christianisme, introduit au Togo pendant la période coloniale, s'est solidement établi et continue d'être une des principales religions pratiquées dans le pays.

Selon diverses sources et études, les chrétiens représentent environ 40 à 45% de la population totale, bien que ces chiffres puissent varier légèrement en fonction des différentes estimations.

Les Catholiques forment le plus grand groupe chrétien au Togo, avec une histoire qui remonte aux premières missions catholiques dans le pays. Ils sont organisés en plusieurs diocèses dirigés par des évêques, et ils jouent un rôle significatif dans l'éducation et les services sociaux à travers le pays

Les Protestants comprennent une variété de traditions, y compris luthérienne, méthodiste et presbytérienne. L'Église Évangélique Presbytérienne du Togo et l'Église Méthodiste du Togo sont parmi les plus importantes.

Les Pentecôtistes et Évangéliques ont connu une croissance rapide au cours des dernières décennies, attirant de nombreux adeptes avec leur insistance sur une expérience personnelle de la foi et le charisme dans le culte.

Les chrétiens au Togo jouent un rôle actif dans la société, contribuant non seulement au domaine spirituel mais aussi à l'éducation, à la santé et au développement social. Les écoles, hôpitaux, et orphelinats chrétiens sont répandus à travers le pays, fournissant des services essentiels à la population.